Sosyal İmam...camide İmam, Sahada Futbolcu

05 Aralık 2018 Çarşamba 11:43



05 Aralık 2018 Çarşamba 11:43

Sosyal imam...Camide imam, sahada futbolcuCübbeyi giyip namaz kıldırıyor, formayı giyip futbol oynuyor İmam Muhammet Varol: "Hocam top oynar mısın dediler, bende oynarım dedim" "Ben manevi doktorinlik yapıyorum" Emirspor Teknik Sorumlusu Akın Kahraman: "Gençlere örnek oluyor" Kulüp Başkanı Mustafa Yüksel: "Muhammet hocamız bizim her şeyimiz"MANİSA - Manisa'nın Salihli ilçesi Emirhacılı Mahallesi'nde görev yapan 31 yaşındaki imam Muhammet Varol, camide imam sahada ise futbolcu olarak görev yapıyor. 7'den 70'e kadar mahalle halkı tarafından imamın çok sevildiğini belirten Kulüp Başkanı Mustafa Yüksel, "Hocamız 5 yaşında çocukla çocuk, 90 yaşındaki yaşlı ile yaşlı olduğu gibi saha da ise yeri geliyor malzemecimiz, yeri geliyor antrenörümüz, yeri geliyor futbolcumuz oluyor" dedi. Emirhacılı Mahallesi'nde 3 yıldır görev yapan imam Muhammet Varol, namaz vakitlerinde cübbesini giyip cami cemaatine namaz kıldırırken, ilgi duyduğu futbolu ise Manisa 1. Amatör Küme'de mücadele eden mahalle takımı olan Emirspor formasını giyerek sürdürüyor. Salihli'nin güzide mahallelerinden birisi olan Emirhacılı Mahallesi'nde 3 yıldır İmam Hatip olarak görev yaptığını ifade eden Muhammet Varol, "Burada ilk önceliğimiz sadece imam hatip olarak görev yapmak değil, hizmet etmekti. Geçen sezon 1. Amatör'den tekrar açmış olduğumuz kulübümüzde, Kulüp Başkanımız Mustafa Yüksel bana, 'Hocam top oynar mısın?' diye bir teklifte bulundu. Benim de çocukluğumdan kalma, spora bir düşkünlüğüm vardı. Okullarda, halı saha turnuvalarında çok top oynadım. Futbolu açık ve net söylemek gerekirse, çok seviyorum" dedi. Geçtiğimiz sezon top oynadığı takımda 2 kupa aldıklarını söyleyen Varol, "Geçen sezon 4 maç sonrasında 2 puanda kaldık ve bütün kulüpler Emirspor küme düşecek dedi. Biz de bir kuvvet vardı ki, o da imanımızdı. Hakikaten sahaya çıktığımızda ter atıyorduk. Alnımızın teriyle de ligi ilk 5'te bitireceğimizi söylediğimde insanlar bana gülüyordu. Tabii ki Emirspor'u hiç kimse küçümsemesin, tarihi ve geçmişi vardır. 1986 yılında kurulan bir kulüp ve 3. Lig'in kapısından dönmüş bir kulüptür" dedi. "Ben manevi doktrinlik yapıyorum" Kulüpte manevi doktrinlik yaptığını söyleyen Varol, "İmam olarak böyle futbol oynamakla halkın ve cemaatimizin gözünde ayrı bir ufuk açtık. Spora ve sportmenliğe karşı bütün davranışlarımızı düzeltmeye çalıştık. Biz bu kulübe mani doktrinlik yapıyoruz. Bu takımda oynasak da, oynamasak da, futbolcularımızın morallerini düzeltmek için elimizden geleni yapıyoruz" diye konuştu. Kendisine karşı mükemmel derece de bir sevgi gösterisinin yer aldığını belirten Varol, "Maçın ikinci yarısında oyuna girdiğim zaman büyük bir alkış tufanı kopuyor. Bu alkış, bende büyük bir heyecan yaratıyor. İmam olarak futbol oynadığım için, dışarıdan dahi maçlarımızı seyretmeye gelenler var. İnşallah bu diğer imam kardeş ve ağabeylerimize karşı bir örnekliğimiz olur. Vatandaşımıza, milletimize, spor adına güzel hizmetler vermeye de inşallah daima çalışacağız" ifadelerini kullandı. "İmam arkadaşımız gençlere örnek oluyor" Emirspor Teknik Sorumlusu Akın Kahraman, "Takımın başına geldiğimde 2 puan vardı ve amaç ligde kalmaktı. İmam arkadaşımızı halı sahalardan yakinen tanıdığım için spora aktivitesi çok iyi bir arkadaş. Bize geçen sezon tüm maçlarda çok faydası oldu. Diyanette görevli bir imam arkadaşımızın sportif faaliyetlerde gençlere örnek olması bizim açımızdan çok iyiydi. Geçen sezon 2 puanlı takımımızı çok iyi durumlara getirip, hatta 3. sıraya kadar çıktık. Ligi 27 puanla bitirdik. Alnımızın akıyla ligde kaldık" şeklinde konuştu. İmam Varol'un yeni sezonda hem yönetim hem de futbolcu kadrosunda yer aldığının altını çizen Kahraman, "Yeni sezonda da imam arkadaşımız bizim takımın hem yönetim grubunda, hem de futbol grubunda yer aldı. Biz de bu yıl iyi bir kadro oluşturduk. Hocamız bana yardımcı antrenörlük görevinde de yardımcı oluyor, hem de top oynuyor. Biz Muhammet arkadaşımızdan, imam olarak değil, arkadaş olarak çok fayda görüyoruz. Bize bir abi, bir kardeş olarak çok faydalı oluyor. Takıma çok faydası olan imam arkadaşımızın, başkanımızın ve mahalle halkının katkılarıyla bu sezon play-offa çıkıp, daha sonra da süper amatör kümeye taşıyacağız" diye konuştu. "Bize çok büyük katkı sağlıyor" İmam Varol'un takımda hem ağabeylik yaptığını hem de takımı kenetlediğini söyleyen takım kaptanı Mert Gülderen, "Hocamız zaten çok iyi bir insan. Takım içinde hem bir ağabeylik, hem de takımı kenetleme görevi yapıyor. Sağ olsun her türlü ihtiyacımızı, malzeme konusunda olsun, sahanın her türlü gereksinimini karşılamakta. Hem yeri geldiğinde de oynayarak, bize çok büyük bir katkı veriyor" derken, Emirspor eski Kulüp Başkanı ve aynı zamanda ASKF yönetim kurulu üyesi Birol Ceylan ise "Federasyon olarak bizim amacımız gençlerin spor yapabileceği sağlıklı alanlar oluşturmak. Gençleri kahve köşelerinden, kötü alışkanlıklardan alıkoymaktır. Köyümüze atanan imamımızda bu uğurda bize çok faydalı oluyor. Gençlerimize ve toplumumuza çok güzel örnek olmaktadır" dedi. "Hocamıza lisans çıkartıp, kadroya dahil ettik" Emirspor'un 1944 yılında bir köy takımı olarak kurulduğunu, 1996 yılında da süper amatör kümede resmi bir kulüp olarak mücadele ettiğini belirten Kulüp Başkanı Mustafa Yüksel, kulübün yaklaşık 30 yıl süper amatör küme de top koşturduğunu söyledi. Kulübün 2013 yılında maddi sıkıntılardan dolayı lige ara verdiğini anlatan Yüksel, "Köyümüze bir imam atandı ve genç bir topçuydu. Bana geldi başkanım ben size yardımcı olurum, takımı geri canlandıralım dedi. Bizde bunun üzerine takımı tekrar faaliyete geçirdik. Muhammet Varol hocamız, 5 yaşındaki çocukla çocuk, 90 yaşındaki yaşlı ile yaşlı olup, köye kendisini çok sevdirdi. Biz de lisansını çıkartıp Emirspor kadromuza dahil ettik. Emirspor şu an grupta şampiyonluğa gidiyor. Şu an grupta 2. sıradayız. Hedefimiz şampiyonluk bunu da başaracağımıza inanıyorum" şeklinde konuştu. Köy imamı Muhammet Varol'un takımda yer almasında futbolcularında çok ilgi gösterdiğini vurgu yapan Yüksel, "Hocamız takımda yeri geliyor malzemecimiz, yeri geliyor antrenörüz, yeri geliyor futbolcumuz oluyor. Bu şekilde kendini çok sevdirdi. Bu böyle gidecek" diye konuştu.