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Sosyal inovasyon "Fikirleri Hayal Edin Gerçekleştirelim"de yarışıyor

Kredi Kayıt Bürosu (KKB) tarafından düzenlenen çağdaş, yaratıcı ve kendisine olduğu kadar topluma da değer katmayı hedefleyen gençlerin çevre, eğitim, finansal okuryazarlık, kültür – sanat, sağlık, spor, teknoloji ve toplumsal alanlarda yenilikçi fikirlerle başvuracağı "Hayal Edin...

07.11.2019 15:56 | Son Güncelleme: 07.11.2019 15:56 Sosyal inovasyon

Kredi Kayıt Bürosu (KKB) tarafından düzenlenen çağdaş, yaratıcı ve kendisine olduğu kadar topluma da değer katmayı hedefleyen gençlerin çevre, eğitim, finansal okuryazarlık, kültür – sanat, sağlık, spor, teknoloji ve toplumsal alanlarda yenilikçi fikirlerle başvuracağı "Hayal Edin Gerçekleştirelim Sosyal İnovasyon Fikir Yarışması" başladı.

Tüm üniversitelerin ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrenimi gören öğrencilerinin yanı sıra yurt dışında üniversite öğrenimi gören tüm Türk öğrencilerin grup veya bireysel olarak katılabileceği sosyal inovasyon yarışmasında, jüri üyelerine yapılacak sunumlarda en yüksek puanı alarak büyük ödülün sahibi olan projeye 30 bin lira, ikinci olan projeye 20 bin lira, üçüncüye 15 bin lira verilecek.

İlk üç sıralamasına giremeyen ancak jüri tarafından başarılı bulunan projelerden birine de 10 bin lira Findeks Özel Ödülü verilecek. İlk 10 sıralamasında kalan projeler ise Jüri Özel Ödülünü almaya hak kazanarak bin liranın sahibi olacak.

Aynı zamanda ilk 10'a giren tüm finalistlere projelerini geliştirmeleri için bin liralık ek proje geliştirme desteği verilecek.

Dereceye girenlere KKB'de staj imkanı ve KKB mentorları ile projelerini geliştirme fırsatı sağlanacak. Öğrenciler www.hayaledingerceklestirelim.com adresinden 1 Ocak 2020 tarihine kadar başvurularını ileterek yarışmaya katılabilecekler.

 



Ekonomi

Kaynak: DHA

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