Sosyal İnovasyon İçin Kentsel Yeşil Alanlar Projesi başladı

Sosyal İnovasyon İçin Kentsel Yeşil Alanlar Projesi kapsamında, Akdeniz Belediyesi sınırları içindeki kentsel yeşil alanlar ile Yunanistan 'ın Selanik kentine bağlı Delta Belediyesi sınırlarındaki yeşil alanlarla ilgili çalışma yapılacak.Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) arasında "Şehir Eşleştirme Programı" kapsamında desteklenen Sosyal İnovasyon İçin Kentsel Yeşil Alanlar Projesinin basın tanıtımı gerçekleştirildi. Mersin Üniversitesi (MEÜ), Akdeniz Belediyesi, Yunanistan'ın Selanik kentinden Delta Belediyesi ile ANTIGONE Derneğinin paydaş olduğu projenin tanıtım toplantısına, MEÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, Doç. Dr. Esma Dumanlı Kadızade ile öğretim elemanları katıldı. Çiftlikköy Kampusu Vadi Tesislerinde gerçekleştirilen toplantıya, İdlib'teki hava saldırısında 33 askerin şehit olması nedeniyle Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak katılmadı."Mersin Teknopark, bu yılki sıralamada 3'üncülüğe yükselecek"Rektör Çamsarı, toplantıda konuşmasına, Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında 33 askerin şehit olmasına değinerek başladı. Üzüntülerini dile getiren ve saldırıda yaralanan askerlere şifa dileyen Çamsarı, yaralılarla ilgili her türlü yardıma gönüllü olarak hazır olduklarını söyledi.Daha sonra projeyle ilgili konuşan Çamsarı, bu yılki sıralamada Mersin Teknoparkın, 55 teknopark arasında 3'üncü sıraya yükseleceği haberini aldığını belirterek, "Hastane yazılımlarından tek yerli antivüris programına kadar hepsinin üretildiği bir teknoparkımızın olması, Mersin Üniversitemizin de gurur kaynağı. Burada bizim 28 akademisyenimizin firması var. Diğer 50 firmanın da içinde çalışan ve danışmanlık yapan hocalarımızla öğrencilerimiz var. Onun dışında Teknoloji Transfer Ofisi, Girişimcilik Ofisi gibi bu tür yatırımlara ve girişimlere, patente yönelik birçok organımız var. Bu 5 yıl içinde bunu sağladık. Şu an için bunun faydalarını milli savunmada görüyoruz ama bundan sonra da bugün de burada olma nedenimiz bu, inşallah her alanda her gelişmeye bizler de katkıda bulunmak istiyoruz" dedi.Şu an Mersin'de proje yapmadıkları hiçbir yerel yönetim olmadığını vurgulayan Çamsarı, başta Mersin Valisi Ali İhsan Su olmak üzere belediye başkanlarının hepsiyle irtibat halinde olduklarını kaydetti. Akdeniz Belediyesi'nin, işbirliği konusunda oldukça istekli ve çalışkan olduğunu vurgulayan Çamsarı, Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak'ın da projeler konusunda çok destek olduğunu dile getirdi."Yeşil alanlar, Mersin'in en büyük sorunlarından biri"Bu projelere Sürekli Eğitim Merkezi ve Proje Ofisi ile başladıklarını ifade eden Çamsarı, Sosyal İnovasyon İçin Kentsel Yeşil Alanlar Projesinin önemine değindi. Yeşil alanların, Mersin'in en büyük sorunlarından biri olduğuna dikkat çeken Çamsarı, "O yeşil alanların şekli ve dizaynından ziyade içeriği ve nasıl olması, hangi bitkilerin ne düzeyde olması, eski Mersin'in e kadar düzeltilmesi, hangi binalarının nasıl kullanılması gerektiği, şu an tek bu projeyle ilgili değil, birden fazla projeyle ve birden fazla belediyeyle ortaklık yaparak, üniversitemizin ve akademisyenlerimizin fikirleriyle şekilleniyor" diye konuştu.Sadece yerel yönetimler değil, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi gibi odalar ve Mersin iş dünyasıyla da birçok ortak proje yürüttüklerini belirten Çamsarı, "Bizi sevindiren bir konu daha var; hem Büyükşehir Belediyesi hem Ticaret ve Sanayi Odası hem de işadamlarımız, bu sene öğrenci bursları konusunda daha duyarlılar. Öğrenciler bizim gözbebeğimiz. Onların rahat etmesi bizim açımızdan çok önemli" ifadelerini kullandı.Akdeniz Belediyesinde ve Başak Gültak'ta bu çalışkanlık, bu heves ve hizmet aşkı; Mersin Üniversitesinde de çalışan projeci hocalar olduğu sürece birçok projeyi hayata geçireceklerini vurgulayan Çamsarı, "Bu proje, Akdeniz Belediyesi ile birlikte yaptığımız en büyük proje. Son yaşananların hevesimizi, motivasyonumuzu kırmasına izin vermeyeceğiz. Güçlü olacağız. Biz de bu potansiyel var; ilimizde de ülkemizde de var. Bu vatana, millete en küçük katkımız bile olsa geri durmayacağız" şeklinde konuştu."Amacımız, halkın yeşil alanlara ilişkin farkındalığını artırmak"Projenin koordinatörlüğünü yürüten MEÜ Rektör Danışmanı, Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Esma Dumanlı Kadızade ise toplak bütçesi 120 bin 736 euro olan Sosyal İnovasyon İçin Kentsel Yeşil Alanlar Projesi ile ilgili bilgi verdi. Akdeniz Belediyesi, Selanik Delta Belediyesi ve ANTIGONE Derneği ile birlikte yürütecekleri projenin süresinin 15 ay olduğunu söyledi. Projenin hedeflerini anlatan Kadızade, "Yerel düzeyde karar alma süreçlerine vatandaşların aktif katılımının sağlanmasını ve iletişim faaliyetleri aracılığıyla kamuoyunun kentsel yeşil alanların faydalarına ilişkin farkındalığının artırılmasını amaçlıyoruz" dedi.Proje kapsamında gerçekleştirecekleri çalışmaları anlatan Kadızade, "Proje paydaşlarımız ve özellikle de Mersin Üniversitemiz, Akdeniz Belediyemiz sınırları içerisinde yer alan yeşil alanları incelemiş ve bu konuda detaylı bir çalışma yaparak söz konusu yeşil alanların kullanımı konusunda bir rapor hazırlamıştır. 'Kentsel Yeşil Alanlar' teması çerçevesinde Yunanlı proje ortaklarımız ile karşılıklı çalışma ziyaretleri düzenlenecek. Yunanistan'da Delta Belediyesi sınırları içinde yer alan alanlar incelenecek ve Mersin'de Akdeniz bölgesindeki kentsel yeşil alanları daha da canlandırmak ve çeşitli aktivitelerle o alanların halkla buluşmasını sağlamak ana amacımız olacak" diye konuştu. - MERSİN