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Sosyal izolasyon nedir? Sosyal izolasyon nasıl uygulanır? Sosyal izolasyon kuralları nelerdir? Sosyal izolayon ne demek?

Koronavirüsten dolayı ülke genelinde tedbirler en üst seviyeye çıkarılırken sosyal izolasyon konusu en önemli hususlardan biri olarak öne çıktı. Her alanda uyulması gereken ilk kurallardan biri olan sosyal izolasyon nedir? Sosyal izolasyon kuralları nelerdir? Sosyal izolasyon nasıl uygulanır?

02.04.2020 14:33 | Son Güncelleme: 02.04.2020 14:30
Sosyal izolasyon nedir? Sosyal izolasyon nasıl uygulanır? Sosyal izolasyon kuralları nelerdir? Sosyal izolayon ne demek?

Koç Akademi'de yayınlanan eğitim videolarında detaylı şekilde açıklanan sosyal izolasyon konusu koronavirüsle mücadele döneminde büyük önem taşıyor. Peki, sosyal izolasyon nedir? Sosyal izolasyon nasıl uygulanır? Sosyal izolasyon kuralları nelerdir? İşte, sosyal izolasyon hakkında merak edilenler!

SOSYAL İZOLAYON NE DEMEK?

Sosyal izolasyon, kişinin kendini toplumdan kısmi veya tamamen uzaklaştırmasıdır. Bulaşıcı hastalıkların yayılmasını yavaşlatmak ve bölge insanına daha iyi hazırlanmaları için gereken değerli zamanı sağlamak amacıyla alabileceğimiz önlemler şunlardır.

SOYAL İZOLASYON ÖNLEMLERİ NELERDİR?

1. Mümkün olan her koşulda 1 metre kuralına uyun.

2. Hasta olduğundan şüphelendiğiniz kişilerle aranızdaki mesafeyi 1.5 – 2 metre yapmaya çalışın.

3. Hastaysanız veya risk altındaysanız evinizden ayrılmayın.

4. İhtiyaçlarınız için yakınlarınızdan, ricada bulunun veya belediye ve kaymakamlık hizmetlerinden yararlanın.

5. Zorunlu olmayan sosyal aktivitelere katılmayın.

6. Teknolojiyi kullanın ve yakınlarınızla görüntülü konuşma, telekonferans gibi seçeneklerle iletişim kurun.

7. Kutlama, düğün, cenaze, uğurlama ve açılış gibi topluluk alanlarından uzak durun. İyi dileklerinizi sevdiklerinizle bir süreliğine sözlü olarak paylaşın.

8. Risk grubunda bulunan yakınlarınızın güvenliği için onları bir süre ziyaret etmeyin.

9. Günlük alışverişiniz için şehrin bir ucundaki süpermarketlere gitmeyin. Evinize en yakın market ve dükkanlardan alışverişinizi yapın veya online alışveriş seçeneklerini değerlendirin.

10. Alışveriş ırasında işletme içinde kalabalık oluşturmamaya özen gösterin. Kapı önünde bekleyenlerle aranızda en az 1 metre mesafe olmasına dikkat edin.

11. Toplu taşımayı mümkün olduğunca kullanmayın.

12. Kısa mesafeleri yürüyün.

13. Mutlaka toplu taşıma kullanmak durumundaysanız taşıt içerisinde herkesi dokunduğu yüzeylere temastan kaçının ve bu yüzeyleri bir mendil yardımıyla tutun veya bu yüzeyleri bir mendil yardımıyla tutun.

14. Oturacağınız alanda yolcularla aranızda 1 metre mesafe bırakın, bırakamıyorsanız ayakta seyahat edin.

15. Sosyal mesafeyi en çok zorlayan alanlar asansörlerdir. Asansörlerden olabildiğince uzak durun.

16. Plan yaparken aklınızda şu soruları bulundurun;

Orada kaç kişi olacak?

Bu inanlara ne kadar yakın olacağım?

Ortam ne kadar iyi havalandırılmış olacak?

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Etiketler: Gündem, Sağlık, Güncel
Osman DEMİR
SEO Editörü

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