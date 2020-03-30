Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Sosyal izolasyonda abur cubura dikkat

Türkiye genelinde yeni tip korona virüse (Covid-19) karşı alınan tedbirler giderek artıyor.

30.03.2020 09:51 | Son Güncelleme: 30.03.2020 09:51
Sosyal izolasyonda abur cubura dikkat
Türkiye genelinde yeni tip korona virüse (Covid-19) karşı alınan tedbirler giderek artıyor. Covid-19 nedeniyle mecburi bir durum olmadıkça evde kalmamız gereken bu dönemde, belirtilen düzene alışkın olmayan bireyler geçiş sürecinde zor anlar yaşayabiliyor.

Sıkıntı ve stres anında bazı bireylerin fazla yiyecek tüketme, bazılarının ise normalden daha az miktarda yiyecek tüketme eğiliminde olduğunda dikkat çeken Yaşar Üniversitesi MYO Gıda İşleme Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ruhan Aşkın Uzel, stres ve yeme kontrolü arasındaki bağlantıda nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlattı. Zihinsel sağlığın ve dinginliğin ancak fiziksel egzersiz, düzenli uyku ve dengeli beslenme ile desteklenebileceğini belirten Yaşar Üniversitesi Gıda İşleme Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ruhan Aşkın Uzel, "Günlük rutinimizden mümkün oldukça kopmadan, uzmanların tavsiyelerine uygun hareket edilirse yeni koşullara uyum sağlayan ılımlı bir geçiş sağlayabiliriz" dedi.

"Gece uykusu bağışıklık için önemli"

Doç. Dr. Ruhan Aşkın Uzel yeni uyku ve beslenme düzeninde uyulması gereken kuralları ve tavsiyeleri şöyle anlattı: "Bireyler iş temposu olan günlerin ardından evde kalmaya başladıklarında bu durum, uyku saatlerindeki esneklik olarak algılanmamalı. Eğer iş yaşamındaki uyku düzeni onları rahatsız etmeyecek düzende ve yeterliyse bu düzen aynen devam ettirilmeli. Özetle bireyler evde kaldıkları sürede daha az ya da daha düzensiz uyumamalı. Uyku saati az olan bireyler gündüz dinlenmeyi aradaki uyku açığını kapatmak için kullanmamalı. Çünkü gece olan kaliteli uyku bağışıklık sisteminin güçlü kalmasında etkili olacaktır. Bu noktada ihtiyaç duyulan uyku miktarının bireylerin yaş aralıklarına ve fizyolojik durumlarına göre değişiklik gösterdiği de unutulmamalı."

Abur cubur tüketiminden uzak durun

Beslenme konusunda ilk belirtilmesi gereken noktanın yeterli Uzel, "Her şeyin fazlasının zarar, kararı kadarının yararlı olacağından hareketle belirtilmelidir ki; aşırı su tüketimi de bir takım komplikasyonlara neden olabilir. Beslenme düzeni sağlanırken imkanlar çerçevesinde uygun fiziksel egzersizler yapılmalı, vücut hareketsiz bırakılmamalı. Beslenme sürecinde öğünler uygun zaman aralıklarında ve uygun yiyecek miktarında tutulmalı, vitamin ve mineral dengesi iyi korunmalı. Protein-karbonhidrat ve yağ alımı dengelenmeli. Fazla miktarda basit karbonhidrat ve rafine şeker, abur cubur tüketiminden mümkün olduğunca uzak durulmalı. Bu gruptaki yiyecekler evdeki yeni rutine alışma aşamasında kolay vazgeçilmez olmayabilir ancak tüketiminin azaltılması imkansız da değildir. Bunun sonuçlarından bir tanesi bireylere kalan fazla kalori yükü olabilir. Çünkü özellikle yoğun iş temposunda olanlar ani bir aktivite kaybı ile karşı karşıya oldukları için daha ek fiziksel egzersiz yapmadıkça daha az kalori harcar" dedi.

Sabah uyanınca 1 bardak ılık su

Protein grubundaki yiyecekler kadar bol vitamin ve mineral kaynağı olan sebze ve meyvelerin önemli yer tuttuğunu kaydeden Uzel, "Bol lifli sebze ve meyveler daha yavaş tempoya geçen vücut ve dolayısıyla bağırsak hareketlerindeki düzen için yardımcı olur. Bu konuda aynı zamanda sabah uyanınca bir bardak ılık su içilmesi tavsiye edilir. Bu süreçte günlük yaşamın hareketsizliğinden şikayetçi olan bireyler vücuttaki fazla suyu atmak için bazı özel tarifleri fazlaca tüketme eğilimine girebilirler. Aynı türde hazırlanan, kişiler arasında hızla yayılan tek tip tarifteki içecekler her bireye iyi gelmeyebilir çünkü bu bireylerin metabolik aktiviteleri ve hastalık geçmişleri aynı olmayabilir. Riskli olmayan ödem attırıcı tarifler denenebilir. Ancak bu karışımların uzmanlarca önerilen içerikte olması tercih edilmeli" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Koronavirüs, Türkiye, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Sosyal izolasyonda abur cubura dikkat - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Çiçeği burnunda anne, canlı yayında antrenman yapıp herkese örnek oldu Haberler
Çiçeği burnunda anne, canlı yayında antrenman yapıp herkese örnek oldu
Kuzey Kore ’süper büyük’ füze rampaları denediğini açıkladı, Güney Kore ’zamanlama çok yersiz’ dedi Haberler
Kuzey Kore 'süper büyük' füze rampaları denediğini açıkladı, Güney Kore 'zamanlama çok yersiz' dedi
İnfaz düzenlemesine son şekli verildi! Dört suç kesin olarak paket dışında kaldı Haberler
İnfaz düzenlemesine son şekli verildi! Dört suç kesin olarak paket dışında kaldı
Astrolog Dinçer Güner’in yılbaşı gecesi, bugün yaşananları canlı yayında öngördüğü ortaya çıktı Haberler
Astrolog Dinçer Güner'in yılbaşı gecesi, bugün yaşananları canlı yayında öngördüğü ortaya çıktı
Koronavirüs sonrası değere binen iki ürün, seyyar satıcı tezgahına düştü Haberler
Koronavirüs sonrası değere binen iki ürün, seyyar satıcı tezgahına düştü
Araç sahiplerine bir iyi bir kötü haber! Benzine indirim, motorine zam geliyor Haberler
Araç sahiplerine bir iyi bir kötü haber! Benzine indirim, motorine zam geliyor
Tır şoförü neden gözaltına alındı? Bakan Soylu’dan ilk açıklama geldi Haberler
Tır şoförü neden gözaltına alındı? Bakan Soylu'dan ilk açıklama geldi
Ekrem İmamoğlu’ndan çağrı: İstanbul’da sokağa çıkma yasağı olmalı Haberler
Ekrem İmamoğlu'ndan çağrı: İstanbul'da sokağa çıkma yasağı olmalı

Son Dakika Güncel Haberleri

10:39: TARABYA SAHİLİ'NDE YASAĞI ÇİĞNEYİP BALIK TUTTULAR - Haber 10:38: BURSA 'Hayvandan insana, insandan hayvana koronavirüs geçmez' - Haber 10:38: MERSİN Anamur D-400 karayolunda koronavirüs denetimi - Haber 10:38: ÇANAKKALE Maltepe köyü, koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı-2 - Haber 10:38: MALTEPE'DE TOPLU TAŞIMADA SOSYAL MESAFE DENETİMİ - Haber 10:09: Astrolog Dinçer Güner'in yılbaşı gecesi, bugün yaşananları canlı yayında öngördüğü ortaya çıktı - Haber 09:39: Bakan Soylu, gözaltına alınan tır şoförüyle ilgili açıklama yaptı: Birlikteliğimizi sıkıntıya düşürdü - Haberler 09:35: Son Dakika: Ekrem İmamoğlu: İstanbul'da sokağa çıkma yasağı olmalı - Haber 09:04: Bilim insanlarının araştırması sonucunda koronavirüsün en çok yaşadığı sıcaklık derecesi belli oldu - Haber 02:28: Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs salgınındaki verilerin tutarsız olduğu iddialarını yalanladı - Haber 00:15: New York Belediye Başkanı Bill de Blasio: 1 haftalık tıbbi malzeme kaldı - Haber