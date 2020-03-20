Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Ekonomi ››Sosyal izolasyonda oyuna sarıldık - Ekonomi

Sosyal izolasyonda oyuna sarıldık

Sağlık ve güvenlik tedbiri dolayısıyla evlerinde kalanların sayısının artmasıyla oyun başında geçen süreyi ve oyun alışverişlerini artırdı.

20.03.2020 22:22 | Son Güncelleme: 20.03.2020 22:22
Sosyal izolasyonda oyuna sarıldık
Sağlık ve güvenlik tedbiri dolayısıyla evlerinde kalanların sayısının artmasıyla oyun başında geçen süreyi ve oyun alışverişlerini artırdı. Oyun harcamaları yüzde 30 artarken, evde kalanlar mobil yerine bilgisayar oyunlarına yoğun ilgi gösteriyor.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Ekonomi

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Ekonomi Manşet

Haberler

BDDK, bankalara kredi çağrısı yaptı: Hızlıca karşılayın Ekonomi
BDDK, bankalara kredi çağrısı yaptı: Hızlıca karşılayın
Bir asırlık firma koronavirüs nedeniyle tarihinde ilk kez kapandı Ekonomi
Bir asırlık firma koronavirüs nedeniyle tarihinde ilk kez kapandı
ABD Başkanı Trump, koronavirüs tedbirlerini sertleştiriyor Ekonomi
ABD Başkanı Trump, koronavirüs tedbirlerini sertleştiriyor
Gece yarısından itibaren geçerli olacak! Benzin ve motorine zam geldi Ekonomi
Gece yarısından itibaren geçerli olacak! Benzin ve motorine zam geldi
Ekonomik İstikrar Kalkanı Destek Paketi dolandırıcıları harekete geçirdi! Sakın bu oyuna gelmeyin Ekonomi
Ekonomik İstikrar Kalkanı Destek Paketi dolandırıcıları harekete geçirdi! Sakın bu oyuna gelmeyin
Korona lüks otomobil üreticilerini de vurdu! 4 dev üretime ara verdi Ekonomi
Korona lüks otomobil üreticilerini de vurdu! 4 dev üretime ara verdi
Virüs bal satışlarını artırdı, üreticiler ise aldığı kararla sevindirdi Ekonomi
Virüs bal satışlarını artırdı, üreticiler ise aldığı kararla sevindirdi
Altının kilogramı 314 bin liraya yükseldi Ekonomi
Altının kilogramı 314 bin liraya yükseldi

Son Dakika Ekonomi Haberleri

New York borsası düşüşle kapandı - Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'dan sağlık çalışanlarına destek - Ekonomi Bakan Koca: Toplam 9 can kaybımız var, hasta sayımız 670’e ulaştı - Ekonomi DSÖ'den gençlere çağrı: Virüre karşı yenilmez değilsiniz - Ekonomi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 9'a, vaka sayısı 670'e yükseldi - Haber İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle işe gidemeyen çalışanların maaşlarına destek - Ekonomi BDDK'dan bankalara kredi çağrısı: Kısıtlamaya gitmeden hızlıca karşılayın - Ekonomi Trump'tan yeni koronavirüs tedbirlerini duyurdu: Büyük marketlerin kapatılmasına karar verdik - Ekonomi Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Doğanay, en riskli 5 şehrimizi açıkladı - Haber Son Dakika: Benzin ve motorine zam geldi - Ekonomi Sultanahmet köftecisi, koronavirüs salgını sebebiyle tarihinde ilk kez kapandı - Ekonomi Ekonomik İstikrar Kalkanı Destek Paketi dolandırıcıları harekete geçirdi - Ekonomi
Loading