Sosyal izolasyonda oyuna sarıldık

Sağlık ve güvenlik tedbiri dolayısıyla evlerinde kalanların sayısının artmasıyla oyun başında geçen süreyi ve oyun alışverişlerini artırdı. Oyun harcamaları yüzde 30 artarken, evde kalanlar mobil yerine bilgisayar oyunlarına yoğun ilgi gösteriyor.

Kaynak: Dunya.com