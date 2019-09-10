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Sosyal Konutlar'da noter huzurunda takas

Bursa'nın Gemlik ilçesinde hak sahiplerinin takas başvurusu noter huzurunda çekilen kura ile tamamlandı.

10.09.2019 12:39 Sosyal Konutlar'da noter huzurunda takas
Bursa'nın Gemlik ilçesinde hak sahiplerinin takas başvurusu noter huzurunda çekilen kura ile tamamlandı.

Gemlik Belediyesi tarafından yapımı süren Sosyal Konutlar'ın üç, beş ve yedinci etaplarındaki hak sahipleri, dairelerini, iki ve dördüncü etaplardaki yapımı tamamlanan dairelerle takas etmek için kuraya katıldı. Tamamlanan etaplardaki dairelere takas için birden fazla kişinin başvurması sebebiyle kura çekildi. Kura çekimini Gemlik 1. Noteri Başkatibi Aygün Alınak gerçekleştirirken, Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Akış Serintürk, encümen üyeleri ve daire müdürleri de kurada hazır bulundu.

Kura işleminin diğer hak sahiplerini etkilemeyeceğini belirten Akış Serintürk, yapımı devam eden etaplardaki hak sahiplerine bitmiş dairelerden takas etme hakkı tanındığını hatırlatarak, "İsteyen hak sahiplerimize bitmiş dairelerle takas hakkı sunmuştuk. Bir daireye birden fazla kişi müracaat ettiği için noter huzurunda kura çektik. Yedek ya da boşta kalan hak sahipleride mağduriyet yaşamayacaklar. Onlar da isterlerse iki ve dördüncü bloklarda bitmiş dairelere başvuru gerçekleştirebilirler. Biz Gemlik Belediyesi olarak hak sahiplerimizi düzenli olarak bilgilendiriyor ve herhangi bir kayıp yaşamamalarına özen gösteriyoruz" şeklinde konuştu. - BURSA

Gemlik, Bursa, Güncel

Kaynak: İHA

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