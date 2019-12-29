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Sosyal Kuluçka Merkezi'nde yeni yıl kutlandı

Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi'nde faaliyet gösteren gönüllüler, düzenlenen yeni yıl etkinliğinde bir araya geldi.

29.12.2019 13:18 | Son Güncelleme: 29.12.2019 13:23 Sosyal Kuluçka Merkezi'nde yeni yıl kutlandı
Sosyal Kuluçka Merkezi'nde faaliyet gösteren gönüllüler, düzenlenen yeni yıl etkinliğinde bir araya geldi.

Tepebaşı Belediyesinin kardeş şehri Treptow-Köpenick Belediyesi işbirliğinde hayata geçirdiği Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi, gençlerin iş dünyasına girişlerinde var olan sorunlarının çözülmesi ve iş dünyasında daha etkin rol alabilmeleri için mültecilerin de faydalanabildiği başta sosyal girişimcilik olmak üzere pek çok konuda gerçekleştirdiği eğitim çalışmalarını sürdürülür. Merkezde düzenlenen yeni yıl etkinliğine Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ın yanı sıra Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Melih Savaş, meclis üyeleri ve merkezde görevli gönüllüler katıldı. Etkinlikte bir konuşma yapan Başkan Ataç, "Böyle güzel bir etkinlikte sizlerle bir arada olmaktan dolayı mutluluk duyuyorum. İnsanların birbirini tanıması, birlikte bir şeyler yapması ve sosyalleşmesi kadar güzel bir şey yok. Birlik ve beraberliğin daim olmasını diliyorum. Ayrıca 2020'nin 2019'dan daha iyi olmasını, yeni yılın sağlık, mutluluk, huzur içinde geçmesini ve tüm dünyaya da barış getirmesini temenni ediyorum" diye konuştu.

Başkan Ataç, konuşmasının ardından merkezde hazırlanan dilek ağacına, " ve barışın egemen olduğu dünyada yaşamak herkesin hakkıdır" yazdığı yeni yıl mesajını astı. - ESKİŞEHİR

Tepebaşı, Huzur, Güncel

Kaynak: İHA

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