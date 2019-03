Sosyal Market'te Qr Kodla Alışveriş Dönemi

Kaynak: DHA

–Beyoğlu Belediyesi, Sosyal Market'te bir yeniliğe imza attı. 4 bin 800 aileden yaklaşık 18 bin kişinin maddi durumlarına göre sürekli yardım aldığı Sosyal Market'te QR Kodla Alışveriş Sistemi'ne geçildi.Sosyal Market'in iş ve işlemlerinin dijital ortamda daha hızlı ve kolay bir şekilde yapılmasına olanak sağlayan uygulama düzenlenen törenle tanıtıldı. Programa, AK Parti Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, AK Parti Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Haydar Ali Yıldız, Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Seyfettin Sağlam ve AK Parti Beyoğlu İlçe Başkanı Harun Muş'un yanı sıra bağışçı firmaların temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.İHTİYAÇ SAHİPLERİNE 500 ADET AKILLI CEP TELEFONU DAĞITILDIBeyoğlu'nda ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldüren Sosyal Market, QR Kodla Alışveriş Sistemi ile Beyoğlu Belediyesi tarafından geliştirilen Smart Beyoğlu uygulamasına entegre edildi. Sosyal Market'te hayata geçirilen QR Kodla Alışveriş Sistemi ile ihtiyaç sahipleri, Smart Beyoğlu uygulamasına TC kimlik numarası ile giriş yaparak alışverişlerini QR kodla yapabilecek. Yeni sistemin kullanılabilirliğini artırmak amacıyla Turkcell tarafından Sosyal Market'e bağışlanan 500 adet akıllı cep telefonu da ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı."SOSYAL YARDIMLARA AYIRDIĞIMIZ BÜTÇEYİ TAM 32 KAT ARTIRDIK"AK Parti Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, devlet olarak her zaman ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olduklarını belirterek, "17 yıldır iktidardayız. İktidara geldiğimiz günden bu yana bizim felsefemiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' oldu. Biz inanıyoruz ki bu ülkenin her bir ferdi huzur ve refah içerisinde oldukça, ülkemiz huzuru ve refahı artan bir ülke olacaktır. Onun için 81 milyon vatandaşımıza eşit ve adaletli bir şekilde hizmet etme gayreti içerisinde olduk. AK Parti iktidara gelmeden önce 2002 yılında sosyal yardımlar için ayrılan bütçe 1.2 milyardı. İnsanı yaşatki devlet yaşasın felsefesini tam anlamıyla hayata geçirmek için sosyal yardımlara ayırdığımız bütçeyi tam 32 kat artırdık." dedi."SOSYAL MARKET BELEDİYELERİMİZE ÖRNEK GÖSTERECEĞİMİZ PROJELERDEN"Sosyal Market'in çalışmalarından duyduğu memnuniyeti de dile getiren Kaya, "Buradan yardımlar alıyorsunuz. Buradan aldığınız bütün yardımlar, bu büyük vizyoner proje AK Parti'nin sosyal belediyecilik anlayışının ürünüdür. Bizim vizyoner Belediye Başkanlarımız böyle örnek projelerle yol açıyorlar, ön açıyorlar. Ben hepinizin huzurunda, bu vizyonerproje için Ahmet Misbah Demircan Bey kardeşimize canı gönülden teşekkür ediyorum. Sosyal Market önümüzdeki dönemde de diğer bütün AK Partili belediyelerimize örnek olarak göstereceğimiz projelerden bir tanesidir" ifadelerini kullandı."YARDIMLARIMIZI ELEKTRONİK KART ÜZERİNDEN YAPMAYA BAŞLADIK"Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan da Sosyal Market'in 9 yıldır çalışmalarına aralıksız devam ettiğini belirterek, "Bugün yeni bir sürece başlamış durumdayız. Sosyal Markette yardımlarımızı elektronik kart üzerinden yapmaya başladık. ve tabi elektronik kartı kullanabilmek için de akıllı telefonlara ihtiyaç vardı. Bu akıllı telefonları da Turkcell'den aldık. Akıllı cihazlar üzerinden dijital kart uygulamasının bize süreç içerisinde faydası; bize yardım yapmayı düşünen müesseseler yapmak istedikleri yardımı lojistik masrafıyla buraya göndermek zorunda kalmadan bulundukları noktadan çevresindeki ihtiyaç sahiplerine vermelerinin önünü açacak" dedi."İNSANIMIZA EN İYİ VE EN YENİ TEKNOLOJİYİ GETİRMEYE ÇALIŞIYORUZ"Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Seyfettin Sağlam, "İnsanımıza en iyi, en yeni teknolojiyi getirmeye çalışıyoruz. Her zaman işimiz teknoloji ama asıl işimiz insandır. Bu nedenle de özellikle toplumumuzdaki dezavantajlı kesimlere, mültecilere, engellilere, çocuklara, kadınlara, öğrencilere her zaman nasıl destek olabiliriz gayreti içerisinde olmaya çalıştık. Bunlar için çözümler aramaya gayret ettik. Bugün burada yine teknolojinin imkanlarını kullanarak iyilik yarışında var olabilmenin güzel bir örneğini yaşıyoruz. Bunun mimarı belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum" diye konuştu."SOSYAL MARKET ZENGİNLEŞEREK HİZMETE DEVAM EDECEK"AK Parti Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Haydar Ali Yıldız ise "Bugün Beyoğlu Belediye Başkanımız Ahmet Misbah Demircan, Sosyal yardımı teknolojik imkanlarla Beyoğlu'ndaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırmış oluyorlar. Devletimizin imkanlarını, hayırseverlerimizin hayırlarını vatandaşımıza bu en üst teknolojiyle ulaştırmış oluyoruz. İnşallah yeni dönemde de Beyoğlu halkımız bizden yöne başkanlık kararını verirse, bizde hem imkanlarımızı hem de hayırseverlerimizi ihtiyaç sahibi insanlarımızla buluşturmak ve teknolojinin en üst imkanlarını vatandaşlarımıza sunmak arzusundayız. Sosyal Market hem teknolojik hem de maddi imkanlarıyla zenginleşerek vatandaşlarımızın hizmetine sunulmaya devam edilecek. Başkanımızı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. - İstanbul