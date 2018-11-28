Sosyal Marketten 8 Bin 257 Kişi Yararlandı

Silifke
Belediyesi ve Kızılay
Silifke Şubesi işbirliğiyle faaliyetlerini sürdüren sosyal marketten, hizmete açıldığı günden bu yana 8 bin 257 vatandaşın yararlandığı bildirildi.
Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut
, yaptığı açıklamada, yoksulluğun azalması, israfın önlenmesi, toplumsal barış ve hoşgörüyü arttırmayı amaç edindiklerini belirtti.
İhtiyaç fazlası, kullanılmış fakat kullanılabilir nitelikteki veya kullanılmamış ayakkabı, çocuk kıyafetleri, gelinlikler ve her yaştan kesime hitap eden giyim eşyalarını sosyal markete kabul ettiklerini ifade eden Turgut, "Burada her vatandaşımızın gönül zenginliği yatıyor. İş adamlarımız, esnafımız ve vatandaşlarımızın her kesimi bizlere destek veriyor. Halkımızın böyle kalıcı ve anlamlı bir hizmete destek vermesi heyecanımıza güç verdi. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim." diye konuştu.
Kızılay Silifke Şube Başkanı Mustafa Beceren
de bu markette para geçmediğini belirterek, "Vatandaşlarımızın iyiliği ve cömertliği geçiyor. Dili, dini, cinsiyeti, kimliği ve kişiliği ne olursa olsun her vatandaşımız bizim için değerlidir." dedi.
Mustafa Turgut,Kızılay,Silifke
28 Kasım 2018 Çarşamba 14:30