Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezi'nce "Sosyal Medya Ahlakı" konulu konferans düzenlendi. Siirt Üniversitesi
Konferans Salonu'nda gerçekleşen konferansta konuşan Gençlik Merkezi Müdürü İbrahim Ethem
Göztok, gençlerin sosyal medyayı ihtiyaç oranında kullanması gerektiğini söyledi.
Amaçlarının gençleri sosyal medyayı hayatlarında ve kariyer planlamalarında faydalanabilecekleri bir şekilde bağımlılıktan kurtarıp ihtiyaçları oranında kullanabilecekleri bir seviyeye getirmek olduğunu belirten Göztok, "Bizim buradaki amacımız, çocukları sosyal medyada tamamen koparmak ya da kullanamaz hale getirmek değildir. Sadece onları günlük hayatlarında ve kariyer planlamalarında faydalanabilecekleri, bir şekilde bağımlılık ölçüsünde değil de günlük ihtiyaçları oranında kullanabilecekleri seviyeye getirmektir. Buna dikkat çekmek istedik ama ne yazık ki günümüzde insanların vakitlerinin büyük birçoğunu sosyal medyada harcadıklarını görüyoruz. Bizler de bunu önlemek ve dikkat çekmek adına bu programı düzenledik." diye konuştu.
Gençlik lideri Salih İnan da sosyal medyada ahlaki ilkelere dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.
Konuşmaların ardından sosyal medya ile ilgili "Duyarlılık oyunu" adlı tiyatro oyunu sergilendi.
Gençlik Merkezi Tiyatro ve Drama kursu eğitmeni Fatih
Eldemir de sosyal medya ile ilgili duyarlılık oyunu sergilediklerini söyledi.
İnsanlara gerçekten faydalı bir tiyatro oyunu yazdığını belirten Eldemir, "Bugün hem güldürdük hem de düşündürdük. Umarım bu sergilediğimiz oyun seyircilerle birlikte eve gidecek ve kafalarına girecektir. Sosyal medyayı doğru kullanımı tiyatroyla anlattık, umarım faydalı olmuşuzdur." dedi.
Güncel
Kaynak: AA