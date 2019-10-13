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Sosyal medya ayağa kalktı: "YPG'ye destek veren Greta'nın resmi Kadıköy duvarlarından silinsin!"

Birleşmiş Milletler'de "Çocukluğumu çaldınız" sözleriyle meşhur olan İsveçli 16 yaşındaki çevre aktivisti Greta Thunberg, YPG'nin yanında olduğunu belirten paylaşım yaptı. Bunun üzerine sosyal medya kullanıcıları Greta'nın Kadıköy duvarındaki resminin silinmesi için ayağa kalktı.

13.10.2019 13:11

İsveçli 16 yaşındaki çevre aktivisti Great Thunberg, Birleşmiş Milletler'de dünya liderlerine hitap edip ve iklim değişikliği konusunda yeterli adım atmadığını söylemişti. Greta, "Çocukluğumu çaldınız" sözleriyle liderleri sert bir dille eleştirmişti. Greta Thunberg'in portresi mural festivali kapsamında Kadıköy'de bir apartmanın duvarına çizilmişti.

TERÖR ÖRGÜTÜ YPG'YE DESTEK VERDİ

Terör örgütü YPG militanları Barış Pınarı Harekatı'nın başladığı süreçte iklim değişikliği paylaşımı yapıp Greta Thunberg'i etiketledi. Etikete karşılık veren aktivist paylaşımda bulundu. Sosyal medya kullanıcıları bu paylaşım üzerine ayağa kalktı.

"GRETA'NIN RESMİ KADIKÖY DUVARLARINDAN SİLİNSİN"

Sosyal medya kullanıcıları Greta'nın paylaşımı üzerine ayağa kalktı. Kullanıcılar, "Greta'nın resmi Kadıköy duvarlarından silinsin." diyerek tepkisini gösterdi.

İşte sosyal medyada yapılan paylaşımlardan bazıları:

Sosyal medya ayağa kalktı:

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