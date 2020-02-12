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Sosyal Medya Bağımlılığı ve Mahremiyet Eğitimi Semineri

Samsun Bafra Halk Halk Eğitimi Merkezinde görev yapan yetişkin usta öğretici ve kursiyerlere "Sosyal Medya Bağımlılığı ve Mahremiyet Eğitimi Semineri" verildi.

12.02.2020 17:41 | Son Güncelleme: 12.02.2020 17:41Sosyal Medya Bağımlılığı ve Mahremiyet Eğitimi Semineri
Samsun Halk Halk Eğitimi Merkezinde görev yapan yetişkin usta öğretici ve kursiyerlere "Sosyal Medya Bağımlılığı ve Mahremiyet Eğitimi Semineri" verildi.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hacı Avcı, sosyal medyanın ve mahremiyetin öneminden bahsederek, bu amaçla Bafra Halk Eğitimi Merkezi ve Bafra Rehberlik Araştırma Merkezi ile iş birliği yaparak planladıkları çalışmaya destek verenlere teşekkür etti.

Avcı'nın konuşmasının ardından Rehberlik Araştırma Merkezi Rehber Öğretmenleri Fatma Kübra Köse, Leyla Deniz Uygur Yolçun, Suat Gür ve Faruk Gülşen'in yaptığı bilgilendirmeler ve sunumlar usta öğretici ve kursiyerler tarafından ilgiyle izlendi.

İki bölüm halinde verilen sunumda sabah bölümünde kadın usta öğreticiler ve yetişkin kursiyerler, öğleden sonraki bölümde de erkek usta öğreticiler bilgilendirildi. - SAMSUN

Bafra, Güncel

Kaynak: İHA

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