Sosyal Medya Canavarı Olmak İster misin? Çok Satanlarda Birinci Sırada

Sosyal Medya Danışmanı Oğuzhan Saruhan'ın geçtiğimiz aylarda yayınlanan kitabı Sosyal Medya Canavarı Olmak İster misin? Kendi kategorisinde en çok satan kitaplar arasında birinci sıraya oturdu.

Dünya dijitalleşiyor, dijitalleşen dünyayla ile beraber; ihtiyaçlarımız, yaşantılarımız, davranışlarımız ve alışkanlıklarımız da değişiyor. 'Dijital Çağ' olarak tanımladığımız bu yeni çağ, sadece çok çalışanların değil, dijital ortamlarda daha fazla görünen, sosyal ağları daha etkili ve akıllı kullananların kazandığı çağ. Sosyal Medya Danışmanı ve Eğitmeni Oğuzhan Saruhan, kullanıcıların sosyal medyayı daha etkili kullanabilmesi ve doğru bir iletişim gerçekleştirebilmeleri için 'Sosyal Medya Canavarı Olmak İster misin?' kitabını yazdı.

Satışa sunulmasından sonra okuyucular tarafından büyük ilgi gören 'Sosyal Medya Canavarı Olmak İster misin?', Türkiye'nin en büyük online kitap platformu olan D&R'da Medya kategorisinde en çok satan kitaplar arasında 1. sırada yerine aldı.

Yayınlandıktan kısa bir süre ilk baskısı biten kitap, sosyal medya pazarlaması yapmak isteyenler için önemli bilgiler veriyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Oğuzhan Saruhan, 'Kitaba gösterilen ilgiden dolayı çok mutluyum. Müthiş geridönüşler aldım. Sosyal medya uzmanlığı ya da sosyal medya yönetimi yapmak isteyen herkesin kitaptan faydalanacağını düşünüyorum' dedi.