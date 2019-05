Sosyal medya dolandırıcılığına dikkat

Kaynak: İHA

Sosyal Medya ve Strateji Derneği (SOMES) Başkanı Orhan Atak , sosyal medya platformlarında bankaların isimleri ve logolarıyla sahte hesap açan dolandırıcılara karşı vatandaşları uyararak, "Vatandaşlar sitenin dolandırıcılık amaçlı olduğunu fark etmesi halinde hemen bankanın çağrı merkezini araması gerekiyor" dedi. SOMES Başkanı Orhan Atak yaptığı açıklamada, dolandırıcıların yeni mekanının sosyal medya olduğunu söyledi. Atak, "Dolandırıcılık yöntemleri konusunda vatandaşlar ne kadar bilgi sahibi olsa da mağduriyetlerin önüne maalesef geçilemiyor. Sanal ortam dolandırıcılığı şu sıralar en çok başvurulan yöntem. Sahte siteler ve sahte sosyal medya hesaplarıyla binlerce kişinin ya bilgileri çalınıyor yada paraları. Twitter Facebook ve Instagram gibi sosyal medya ağlarında banka ya da şirketler adına sahte hesap açan dolandırıcılar, vatandaşları tuzaklarına çekiyor. Banka ya da şirket logolarını birebir kopyalayan sahtekarlar, sponsorlu reklamlarla daha fazla kullanıcıya ulaşıyor. Dolandırıcılar vatandaşları tuzaklarına çekmek için son model telefonlardan, son model araçlara kadar birçok hediye vaat ediyor. Sahte linklere tıklayan kullanıcılar, müşteri numarası ve şifresini paylaşarak dolandırıcıların kurbanı oluyor. Peki vatandaşlar sahte sosyal medya hesaplarını nasıl ayırt edecek? Sosyal medya mecralarında reklam vermek için şirketlerin kurumsal hiçbir ihtiyacı yok. Bu nedenle vatandaşlarımızın her gördüğü hesabı resmi hesap olduğuna inanmamalıdır" şeklinde konuştu."HEMEN ŞİFRENİZİ DEĞİŞTİRİN"Atak, "Ne olursa olsun sosyal medya uygulamaları üzerinden bir linke tıklayıp bilgilerinizi girmeyiniz. Resmi sosyal medya hesaplarında bulunan ve hesabın o kişiye veya kuruma ait olduğunu anlatan 'Mavi Tik' sembolünü arayın. Hesap adının önünde ve arkasında beklenmedik bir harf ya da sayı olup olmadığına bakın. Bankaların internet adresleri 'http' değil 'https' olmalı. 's' harfi güvenlik protokolünün olduğu anlamına gelmektedir. Her zaman Bankaların internet adresleri 'com' ile değil 'com.tr' ile biter. Tereddüte düştüyseniz bankanızın internet sitesini ' Google ' üzerinden aratınız ve resmi sitesinden iletişim bilgilerini teyit ediniz. Eğer yanıltıcı bir reklama tıklayıp giriş yaptığınızı düşünüyorsanız hemen bankanızı arayıp bilgi veriniz ve şifrenizi değiştiriniz" diye konuştu.(İHA) Orhan Atak