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Sosyal medya falcısı sporcuyu tamı tamına 171 bin TL dolandırdı!

Olimpiyat şampiyonu Artistik Buz Patencisi Adelina Sotnikova, sosyal medya üzerinden bir falcı ile tanıştı.

05.10.2019 16:01
Olimpiyat şampiyonu Artistik Buz Patencisi Adelina Sotnikova, sosyal medya üzerinden bir falcı ile tanıştı.
Instagram üzerinden iletişime geçtiği falcı Sotnikova'ya kendisini Olga ismi ile tanıttı. Falcı kadın, kişisel yaşamı hakkında yalan bilgiler verdi.
Dolandırıcı Olga, uzaktan hizmet verdiğini söyledi. Bunun üzerine Sotnikova, falcının kendisine verdiği hesaba para gönderdi. Olimpiyat birincisi yaklaşık 171 bin TL para transferi yaptı.
Para transferinin ardından falcı Sotnikova ile iletişimini kesti. Bunun üzerine dolandırıldığının farkına varan Sotnikova, soluğu poliste aldı. Polis şimdi dolandırıcı Olga'yı arıyor.
Sosyal medya falcısı sporcuyu tamı tamına 171 bin TL dolandırdı!

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Kaynak: DailyMotion.com

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