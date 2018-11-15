15 Kasım 2018, 21:47
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Sosyal Medya Fenomeni 10 Çocuk Annesi, Fiziğiyle Göz Doldurdu

10 çocuk annesi sosyal medya fenomeni Taina Licciardo Toivola, fiziğiyle ve paylaşımlarıyla takipçilerini kendine hayran bıraktı.

Taina Licciardo Toivola 10 çocuk sahibi olmasına rağmen düzgün fiziğiyle sosyal medyada olay oldu. Finlandiya'da yaşayan Taina Licciardo Toivola, sosyal medya hesaplarından sık sık yaptığı paylaşımlarıyla birçok kişi tarafından takip ediliyor.

PAYLAŞIMLARIYLA KENDİNE HAYRAN BIRAKIYOR

Taina Licciardo Toivola çocuklarına; Leonardo, Cleopatra Taina Bride, Jerusalem, Shakespeare, Romeo, D'Artagnan, King James Ocean, Aphrodite, Nefertiti Butterfly Bambi ve Omega Royal Fox gibi tarihi ve edebi figürlerin isimlerini vermiş. Videolarında çocuklarını müziğe teşvik etmeye gayret gösterdiğini ekleyen Taina Licciardo Toivola, çocuklarına belirli bir yaşa kadar evde eğitim veriyor. Instagram'da 30 bin ve Youtube kanalında 100 bin civarı takipçisi bulunan kadının paylaşımları takipçilerini kendine hayran bırakıyor.

15 Kasım 2018 Perşembe 21:47



YORUMLAR (14)
HAA: Tam doğuya gelin olacak kadin
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MUSTAFA: Kadına hayran kaldın. Fotoğraflarda hangisi anneleri bulamıyo insan.
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TESPİTİN DİBİ: kadın tek başına yapsa şaheser çıkaracakmış ama adam gen dizilimini bozmuş behyazlar içine atılan siyah çamaşır gibi adam
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MUSTAFA YİLDİZ: Yalan haber olabilir
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GERCEK: Vay arkadaş işte bu işte bu Dünyaya geliş sebeplerimizden biri budur Türk hatunları fizikleri bozulmasın diye cocuk yapmazken Başka ülkelerin nüfusları artar bizde bakar kalırız
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