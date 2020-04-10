Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Sosyal medya fenomeni Ali Can Aksu kimdir? Ali Can Aksu kaç yaşında, nereli?

Moda fotoğrafçısı olarak da tanınan sosyal medya fenomeni Ali Can Aksu, sosyal medya paylaşımları ve fotoğraf çekimleri ile dikkatleri üzerine çekiyor. Peki, sosyal medya fenomeni Ali Can Aksu kimdir? Ali Can Aksu kaç yaşında, nereli? İşte Ali Can Aksu'nun merak edilenleri.

10.04.2020 16:12 | Son Güncelleme: 10.04.2020 16:15
Sosyal medya fenomeni Ali Can Aksu kimdir? Ali Can Aksu kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya fenomeni ve aynı zamanda ünlü bir fotoğrafçı olan Sosyal medya fenomeni Ali Can Aksu, merak ediliyor. İşte Sosyal medya fenomeni Ali Can Aksu hakkında merak edilen sorular ve yanıtları!

SOSYAL MEDYA FENOMENİ ALİ CAN AKSU KİMDİR?

Ali Can Aksu;

Doğum tarihi: 31 Ağustos 1993

Mesleği : Moda fotoğrafçısı

Eğitimi: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi/ Moda Tasarım Bölümü

Nereli : İstanbul

Sosyal medya fenomeni Ali Can Aksu kimdir? Ali Can Aksu kaç yaşında, nereli?
Ali Can Aksu

ALİ CAN AKSU BİYOGRAFİSİ

Genç yetenek Aksu, 31 Ağustos 1993 tarihinde İstanbul, Bakırköy'de dünyaya geldi. Aslen Bulgar göçmeni olan Ali Can, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi Moda Tasarım bölümünden mezun oldu. İki farklı dil bilen Ali Can Aksu, yaklaşık 10 yıldır moda fotoğrafları çekiyor. Çekimlerini yaptığı marka ve sergilerin stillerini, tasarımını da düzenliyor. Modayı fotoğraflara yansıtarak sıra dışı kareler yakalıyor. Instagram da ilgi çeken sosyal medya fenomeni ve ünlü moda fotoğrafçısı Ali Can Aksu paylaşımları ile beğeni topluyor.

Etiketler: Ali Can Aksu, Ali Can, Aksu, Gündem, Magazin, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Yorumlar

Gündem Manşet

Haberler

Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak Haberler
Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var Haberler
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var
Atatürk ve Mevlana’yı aşağılayan stand-up’çı için yakalama kararı çıkarıldı Haberler
Atatürk ve Mevlana'yı aşağılayan stand-up'çı için yakalama kararı çıkarıldı
İki eşli yaşayan Diagne’nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı Haberler
İki eşli yaşayan Diagne'nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı
Türkiye’nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı Haberler
Türkiye'nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı
Virüsü izole eden Türk profesör: Bizdeki virüsün bulaşıcılığı fazla Haberler
Virüsü izole eden Türk profesör: Bizdeki virüsün bulaşıcılığı fazla
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun Haberler
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun
Saadet Partili başkan koronavirüse yenik düştü Haberler
Saadet Partili başkan koronavirüse yenik düştü
Haberler ›› Gündem ››Sosyal medya fenomeni Ali Can Aksu kimdir? Ali Can Aksu kaç yaşında, nereli? - Haberler

Son Dakika Gündem Haberleri

17:08: Ayetel Kursi anlamı nedir? Ayetel Kursi'nin anlamı ve Ayetel Kursi okunuşu Ayetel Kursi dinle - Haberler 17:04: LGS ne zaman? LGS Nisan ayı örnek soruları 2020 - LGS sınav giriş belgesi 2020 - Haberler 16:45: Çoban desteği nedir? Çoban desteği şartları nelerdir? Çoban desteği nasıl başvuru yapılır? Çoban ve sürü desteği hakkında merak edilenler! - Haberler 16:32: Sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Sokağa çıkma yasağı kimleri kapsıyor? - Haberler 16:12: Sosyal medya fenomeni Ali Can Aksu kimdir? Ali Can Aksu kaç yaşında, nereli? - Haberler 15:24: Virüsü izole eden profesör: Bizdeki virüsün bulaştırıcılık özelliği fazla - Haber 11:12: Yaşlı kadını dolandıran şebeke üyesi, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin - Haberler 00:00: Günlük burç yorumları 10 Nisan 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları) - Haberler