09 Aralık 2018, 15:53
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Sosyal Medya Fenomeni Amanda Cerny, Türk Bayraklı Paylaşımıyla Hayranlarından Tam Not Aldı

Reklam yüzü olduğu bir markanın davetiyle Türkiye'ye gelen sosyal medya fenomeni ve model Amanda Cerny, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Türk takipçilerinin bir kez daha beğenisi kazandı.

Türk bir sosyal medya kullanıcısı ile girdiği diyalogdan dolayı tanınan ve ülkemizde 'Amanda Yenge' olarak ünlenen sosyal medya fenomeni Amanda Cerny, geçtiğimiz Ekim ayında reklam yüzü olduğu markanın davetiyle Türkiye'ye geldi. Türkiye'ye olan hayranlığı her fırsatta belli eden Cerny, Instagram hesabından Türk bayraklı paylaşımıyla gönüllerde taht kurdu.

TÜRK BAYRAKLI PAYLAŞIMIYLA GÖNÜLLERİ FETHETTİ

Amanda Cerny, Instagram hesabının hikaye kısmından yaptığı paylaşımda ekim ayında yaptığı Türkiye ziyaretine dair çıkan haberlerin olduğu gazeteleri gösterdi. Videonun sağ köşesinde Türk bayrağı dikkat çekerken fonda çalan Tarkan şarkısı da Cerny'nin Türkiye'ye olan hayranlığını bir kez daha gösterdi.

Türkiye
09 Aralık 2018 Pazar 15:53



YORUMLAR (7)
DÜRBÜNLÜ: Güzel hatunmuş, nikahıma almak isterdim
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ADANALİ: Kurban olurum boyle yengeye
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FURKAN: Bunu yöneten var. Türkiye nerden bilsin veya tanısın.
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GÜZEL KADINMIŞ: Boşuna çağırmamışlar:))
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OĞUZ : şanlı bayrağımız bir kasharn reklam malzemesi olmuş yazıklar olsun
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