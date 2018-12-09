Sosyal Medya Fenomeni Amanda Cerny, Türk Bayraklı Paylaşımıyla Hayranlarından Tam Not Aldı

Türk bir sosyal medya kullanıcısı ile girdiği diyalogdan dolayı tanınan ve ülkemizde 'Amanda Yenge' olarak ünlenen sosyal medya fenomeni Amanda Cerny, geçtiğimiz Ekim ayında reklam yüzü olduğu markanın davetiyle Türkiye'ye geldi. Türkiye'ye olan hayranlığı her fırsatta belli eden Cerny, Instagram hesabından Türk bayraklı paylaşımıyla gönüllerde taht kurdu.

TÜRK BAYRAKLI PAYLAŞIMIYLA GÖNÜLLERİ FETHETTİ

Amanda Cerny, Instagram hesabının hikaye kısmından yaptığı paylaşımda ekim ayında yaptığı Türkiye ziyaretine dair çıkan haberlerin olduğu gazeteleri gösterdi. Videonun sağ köşesinde Türk bayrağı dikkat çekerken fonda çalan Tarkan şarkısı da Cerny'nin Türkiye'ye olan hayranlığını bir kez daha gösterdi.