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Dövülerek hastanelik edilen sosyal medya fenomeni Şehmuz Özdemir yaşamını yitirdi

18 yaşındaki sosyal medya fenomeni Şehmuz Özdemir, 2 hafta önce 14 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği gerekçesiyle kızın babası ve erkek kardeşi tarafından dövülerek hastanelik edildi. 3 gün önce beyin ölümü gerçekleşen fenomen hayatını kaybetti.

19.02.2020 10:02 | Son Güncelleme: 19.02.2020 10:25

Antalya'da, H.E. (14) adlı kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla babası V.E. ile erkek kardeşi K.E. tarafından dövülen ve 3 gün önce beyin ölümü gerçekleşen, fenomen Şehmuz Özdemir (18) hayatını kaybetti.

ALDIĞI DARBELER SONRASI HASTANEYE KALDIRILDI

Olay, 4 Şubat Salı günü saat 17.00 sıralarında, Antalya merkezde meydana geldi. Sosyal medyada 'Ares' ismiyle fenomen olan Şehmuz Özdemir, Konyaaltı Sahili'ndeki kafede kendisiyle reklam anlaşması yapmak isteyen V.E. ve oğlu K.E. ile buluştu. Bir süre burada oturan üçlü, daha sonra otomobille ayrılarak, Kepez ilçesindeki ormanlık alana gitti. V.E., ormanlık alana geldiklerinde Şehmuz Özdemir'i, kızı H.E.'yi 2 yıl önce taciz ettiği ve uygunsuz görüntülerini çektiği iddiasıyla oğlu K.E. ile birlikte dövmeye başladı. Özdemir, aldığı darbeler sonucu bayılırken, V.E. ve K.E. ise olay yerinden kaçtı. Özdemir, çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak, yoğun bakımda tedaviye alındı.

BABA VE OĞUL TUTUKLANDI

Olayla ilgili inceleme başlatan polis, Şehmuz Özdemir'i darp ettiği gerekçesiyle V.E. ve oğlu K.E.'yi gözaltına aldı. Sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanan baba- oğul, ifadelerinde, H.E.'yi mesajla taciz ettiği gerekçesiyle Şehmuz Özdemir'i dövdüklerini, sosyal medya fenomeninin kızın uygunsuz fotoğraflarını elde edip, buluşmaya zorladığını ileri sürdü.

15 GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi yoğun bakım servisinde 15 günlük tedavisi sonrası 3 gün önce beyin ölümü gerçekleşen Şehmuz Özdemir, bu sabaha karşı yaşamını yitirdi. Yakınları, hastanedeki işlemlerin ardından toprağa verilmek üzere Şehmuz Özdemir'in cenazesini teslim alacak.

Uğradığı saldırının ardından yoğun bakıma alınan sosyal medya fenomeni Ares ÖzdemirUğradığı saldırının ardından yoğun bakıma alınan sosyal medya fenomeni Ares Özdemir'in beyin ölümü gerçekleşti

Ares Özdemir kimdir? Ares Özdemir nereli, kaç yaşında?Ares Özdemir kimdir? Ares Özdemir nereli, kaç yaşında?

Dövülerek hastanelik edilen sosyal medya fenomeni Şehmuz Özdemir yaşamını yitirdi

Magazin, Güncel

Kaynak: DHA


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