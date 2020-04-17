Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

SOSYAL MEDYA FENOMENİ BERBERLERDEN 'EVDE SAÇ VE SAKAL TIRAŞI' TAVSİYELERİ

Koronavirüs salgının ardından berberler kapanınca birçok insan kendi saçını kesip tıraşını yapmak zorunda kaldı.

17.04.2020 10:37 | Son Güncelleme: 17.04.2020 10:37
SOSYAL MEDYA FENOMENİ BERBERLERDEN 'EVDE SAÇ VE SAKAL TIRAŞI' TAVSİYELERİ

Koronavirüs salgının ardından berberler kapanınca birçok insan kendi saçını kesip tıraşını yapmak zorunda kaldı. Sosyal medya fenomeni berberler de takipçileri için evde saç ve sakal tıraşının nasıl yapılabileceğini anlattıkları videolar paylaştı.

"BU VİDEO ÇARESİZ KALANLAR İÇİN"

Koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında İçişleri Bakanlığınca yayınlanan genelge il berberlerin geçici süreyle kapatılması kararı alınmıştı. Bu uygulama ile birçok insan saç ve sakal tıraşını evlerinde kendileri yapmaya başladı. Sosyal medya fenomenleri ise bu süreçte takipçilerine yardımcı olmak için evde nasıl saç ve sakal tıraşı yapılacağını uygulamalı olarak anlattıkları videolar çekti. Sosyal medyada çok sayıda takipçisi olan Kadir Alkan, "Karantina döneminde çok fazla mesaj aldım. Evde saçları uzayanlar, yurt dışında yaşayıp Türk berber bulamayanlar, Erasmus öğrencileri için bu videoyu yaptık. Bu video çaresiz kalanlar için" notuyla paylaştığı videoda evde saç kesim tekniklerini anlattı. Kadir Alkan ayrıca başka bir videosunda karantina döneminde evde kendi sakal tıraşını yapmak isteyenler için de bir video paylaştı. Alkan uygulamalı olarak sakal tıraşı tekniklerini anlattığı videosunu takipçileriyle, "Karantinada evde sakal kesimi nasıl yapılır? Sizler istediniz, bizler yayınlıyoruz. Nasıl geçiyor karantina? Yoruma yazar mısınız? Ayrıca bu dönemde ne tarz videolar istediğinizi de yazın lütfen" yazarak paylaştı.

Sosyal medyada 'Stilist Resul' kullanıcı adını kullanan fenomen berber ise, "Evde kesinlikle saç kesilmez arkadaşlar, evde sadece sakal tıraşı olunur. Çünkü en sağlıklısı budur. Bizler bu işin 15-20 yıllık ustalarıyız. Biz bile saçlarımızı kesemiyorken siz nasıl kesebilirsiniz ki?" diyerek başladığı videosunda takipçilerine uygulamalı olarak evde nasıl sakal tıraşı olunacağını anlattı.

- İstanbul

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Karantina, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Koronayı yenerek sağlığına kavuşan genç kız: Babamı aradım, bana ’eve gelme’ dedi Haberler
Koronayı yenerek sağlığına kavuşan genç kız: Babamı aradım, bana 'eve gelme' dedi
İBB Başkanı İmamoğlu hakkında soruşturma başlatıldı Haberler
İBB Başkanı İmamoğlu hakkında soruşturma başlatıldı
Sokağa çıkma yasağı getirilen 31 ilde ekipler uygulama yapacak Haberler
Sokağa çıkma yasağı getirilen 31 ilde ekipler uygulama yapacak
Tam bitti derken Çin evlerden cansız beden toplamaya başladı: 1290 ölüm Haberler
Tam bitti derken Çin evlerden cansız beden toplamaya başladı: 1290 ölüm
Ölümcül koronavirüsün yeni bir belirtisi daha ortaya çıktı Haberler
Ölümcül koronavirüsün yeni bir belirtisi daha ortaya çıktı
Fenomen Murat Övüç sevgilisiyle övündü: Kapalıçarşı’nın imparoturu Haberler
Fenomen Murat Övüç sevgilisiyle övündü: Kapalıçarşı'nın imparoturu
Fransa Cumhurbaşkanı: Saf olmayalım, Çin’de bilmediğimiz şeyler oldu Haberler
Fransa Cumhurbaşkanı: Saf olmayalım, Çin'de bilmediğimiz şeyler oldu
Korona hastalarını gizleyen muhtar görevden alındı, bildiren ödül aldı Haberler
Korona hastalarını gizleyen muhtar görevden alındı, bildiren ödül aldı
Haberler ›› Güncel ››SOSYAL MEDYA FENOMENİ BERBERLERDEN 'EVDE SAÇ VE SAKAL TIRAŞI' TAVSİYELERİ - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

11:20: "Afyon İçin Vefa Vakti" kampanyası yoğun ilgi gördü - Haber 11:20: Konya'da Holstein cinsi inek iki ayaklı buzağı doğurdu - Haber 11:19: Seçer: "Belediye olarak, ihtiyaç sahibi her vatandaşa gıda kolileri bırakacağız" - Haber 11:19: Aliağa'da toplu taşımalara güvenli mesafe denetimi - Haber 11:16: "Bizim İçin Değerlisiniz" projesiyle çocukların yüzünü güldürüyorlar - Haber 10:56: Akşener infaz yasasını eleştirdi: Gamze'nin katili 9 yıl sonra aramıza katılacak - Haber 10:57: Fenomen Murat Övüç, 12 yıllık sevgilisini anlattı: Kapalıçarşı'nın imparatoru, yedi sülaleme yetecek parası var - Magazin 10:26: Boş arazide tıraş yapan vatandaş, kameralar tarafından görüntülendi - Haber 10:15: Son dakika: Benzine 15 kuruş, motorine ise 10 kuruş zam geliyor - Ekonomi 10:03: Son Dakika: Sokağa çıkma yasağı uygulanacak 31 ilde polis ve jandarma uygulama yapacak - Haber 19:37: Son Dakika: Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs tedavisi tamamlanan 1415 kişi daha taburcu edildi - Haber