Sosyal medya fenomeni Betizm, paylaşımlarıyla eleştirilerin hedefi oldu

23 yaşında çektiği mizahi videolar ile bir milyon takipçi sayısına ulaşan ve üniversite öğrencisi olan Betül Demirkaya, kısa sürede ilgi odağı oldu. Genç fenomenin Instagram'da yaptığı paylaşımlarda sokakta yürüyen insanlara yüksek sesle yaptığıesprili sataşmaları tepkilere neden oldu.

PAYLAŞIMLARI TEPKİ ÇEKTİ

Günümüzde aile içinde veya arkadaş çevresinde sıkça rastlanan trajikomik olayları bir dakikalık videolar ile skeçler haline getirip insanlara sunan genç fenomen, son paylaşımıyla sosyal medyanın gündemine oturdu.

AĞIR ELEŞTİRİLER ALDI

Ukraynavnın Lviv kentine giden ve paylaştığı story'leri ile kısa sürede diğer sosyal medyada geniş yankı uyandıran Betül Demirkaya'ya ağır eleştiriler yapıldı.