15.07.2019 22:49
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Sosyal medya fenomeni Bianca Devins, takipçisi tarafından vahşice öldürüldü

ABD New York'ta yaşayan 17 yaşındaki sosyal medya fenomeni Bianca Devins, erkek arkadaşı olduğu söylenen takipçisi tarafından öldürüldü. Katil, öldürdüğü sosyal medya fenomenin parçalanmış cansız bedeninin fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı.

ABD New York'ta yaşayan 17 yaşındaki sosyal medya fenomeni Bianca Devins, erkek arkadaşı olduğunu söylenen takipçisi tarafından feci şekilde öldürüldü. İsmi açıklanmayan katil Devins'in cansız bedenini parçalayarak fotoğrafını, "Bunun için özür dilerim. Yer kürede başka birini bulacaksın." notuyla sosyal medya hesabından yayınladı.

ÖLÜM HABERİ TAKİPÇİLERİNİ YASA BOĞDU

Olay ABD'nin New York şehrinde yaşandı. Polise bir adamın intihar etmeye çalıştığı ihbarı yapıldı. Olay yerine giden polis kız arkadaşını öldürdüğünü söyleyen ve vücuduna bıçakla çizikler atan adam ile karşılaştı. Polisin intihardan vazgeçirdiği adam ifadesinde kız arkadaşını öldürdüğünü söyledi. Bunun üzerine polis genç sosyal medya fenomeni Bianca Devins'ın parçalanmış cansız bedenine ulaştı. Polis, katilin genç kızın parçalanmış cansız bedeninin fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladığını ortaya çıkardı. Genç sosyal medya fenomeninin ölüm haberi ise takipçilerini yasa boğdu.

Sosyal medya fenomeni Bianca Devins, takipçisi tarafından vahşice öldürüldü
Amerika Birleşik Devletleri, 3. Sayfa, Magazin

YORUMLAR (10)
KIRMIZI: Buna sevgi ve alkış emojesi kullanmakta neyin nesi
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9 6
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MESUT: Onu bunu yasaklamakla olmaz. Herkes cocuguna sahip ciksin. Cocugunun arkadasini bile arastirsin. Zaman cok kotu. Cerez parasina hap satiyolar. Belli bir yasa kadar sosyal medyada zaman gecirmesine izin vermeyin. Cocuklar gelecegimiz, gelecegimiz suan elimizde.
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12 0
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RÜKNETTİN HACIBEKİR: Aman Allahım...
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4 0
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KJİ: FACE,İNSTAG,TWİT VS ERİŞİM ENGELİ GETİRİLSİN.
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74 11
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MÜFİT: MOON hepiniz yanlış kullanıyorsunuz.
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4 3
MURAT BEYDUZ: Hayvan gibi herkes alkışlamış insanlığınız hiçmi yok yazıklar olsun birde müslümanız ölüme seviniyorlar
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43 9
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SS: Bunlar müslüman olsa ne olucal hayvanın müslüman hali...gerçi hayvan bile daha insan bunlardan
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11 1
KEMAL: Zaten hayvan cunku cahil bir millet boyle bir milletin ayakta kalma sansi sifir
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7 3
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