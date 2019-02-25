Sosyal Medya Fenomeni Eylül Öztürk, Bebeğini Kucağına Aldı

Doğum için birkaç ay önce Amerika- Florida'ya giden Eylül Öztürk, doğum yaptı. Bebeklerini kucaklarına alan çift, oğullarına Alex adını verdi.

"BEBEĞİMİZ GAYET SAĞLIKLI"

İkili, o anları sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı. Doğum sonrası Eylül Öztürk, "Sevgili arkadaşlar çok yorucu bir 28 saat geçirdim. Mahvoldum, öldüm öldüm dirildim ama bebeğimiz gayet sağlıklı. Ben gayet sağlıklıyım. Arada Kenan baygınlık geçiriyor gibi olsa da o da sağlıklı. Arayan, mesaj atan herkese çok teşekkür ediyoruz. Çok tatlısınız, en kısa zamanda sizlerle olacağım. Bebeği görmeniz lazım, çok tatlı. Bu süreçte en büyük destekçim eşim oldu" ifadelerini kullandı.