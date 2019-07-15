Sosyal Medya Fenomeni Kadın, Scooter'ıyla Yaptığı Kaza Sonucu Hayatını Kaybetti

Emily Hartridge, sosyal medya fenomeni ve televizyon sunucusu olarak tanınıyordu. Genç
isim, trafik kazasında hayata gözlerini yumdu.
36 yaşındaki kadın, İngiltere'de yaşanan olayda elektrikli scooter'ı ile yolculuk yapıyordu ve bir kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybetti. Hartridge'in Instagram adresinden yapılan açıklamada, "Herkese merhaba. Bu, Instagram üzerinden söylenecek korkunç bir şey ama bugün çoğunuzun Emily'yi görmeyi beklediğini biliyoruz ve bu, aynı anda sizinle iletişim kurmanın tek yolu. Emily dün bir kaza geçirdi ve hayatını kaybetti. Hepimiz onu sevdik ve asla unutmayacağız. Çok fazla hayata dokundu, onsuz bir şeyleri hayal etmek zor. Çok özel bir insandı" denildi.
Genç kadının ölümünün ardından soruşturma başlatıldı. Hartridge'in ölüm nedeni açıklanmazken, olayla ilgili olarak kimse tutuklanmadı.
Hartridge'in YouTube'da 350 bin, Instagram'da ise 45 bin takipçisi bulunuyordu.