Sosyal Medya Fenomeni Kerimcan Durmaz, Hastanelik Oldu!

Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, ameliyat olduğunu sosyal medya hesabından yayınladığı video ile duyurdu.

SAĞLIK PROBLEMİNDEN DOLAYI AMELİYAT OLDU

3 gündür Instagram hesabından bir şey paylaşmayarak takipçilerini meraklandıran Kerimcan Durmaz, sosyal medya hesabından ameliyat olduğunu açıkladı. Kerimcan Durmaz, "Merhaba herkese ben bir sağlık probleminden dolayı ameliyat oldum. Fakat şimdi iyiyim. Hala hastanedeyim.3 gündür bir şey paylaşmıyorsun diyip merak edenlere söyliyeyim dedim." ifadelerini kullandı.

EZGİ MOLA'NIN SEVGİLİSİYLE HAMAMA GİRMİŞTİ

Bir süredir aşk yaşadıkları konuşulan fakat basına görüntü vermeyen Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı geçtiğimiz gün bu kuralı bozmuştu. İkilinin birlikte çekilmiş fotoğrafının ortaya çıkmasının ardından Aksakallı'nın geçtiğimiz yıl Kerimcan Durmaz ile hamamda çekilen videosu sosyal medyayı salladı.