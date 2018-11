Sosyal medya fenomeni Köksal Baba cafe açtı

25 Kasım 2018 Pazar 10:38



Sosyal medya fenomeni Köksal Baba cafe açtıKendine has karekteriyle sosyal medya fenomeni olan Köksal Bektaşoğlu 'Köksal Baba' ismi ile cafe açtıTRABZON - Sosyal medya fenomeni 'Köksal Baba' lakaplı Köksal Bektaşoğlu ismini taşıyan cafe açtı. Renkli görüntülerin yaşandığı açılışta 'Richard' lakaplı Necati Kekeş ise açılışta 'Köksal Baba' yine sinirlendirdi. Kendine has hareketleriyle kısa sürede sosyal medyada fenomen olmayı başaran ve takipçi sayısı ile bir çok ünlü siyasetçi, sanatçı ve futbolcuyu geride bırakan 'Köksal Baba' lakaplı Köksal Bektaşoğlu' Trabzon 'un Kalkınma Mahallesinde adını taşıyan bir cafe açtı. Spor, siyaset ve sanat dünyasında isimlerin bir araya geldiği açılışta hayranlarıda 'Köksal Baba'yı yanlız bırakmadı."Richard' 'Köksal Baba'yı, yine sinirlendirdi.'Köksal Baba' boks eldivenlerini giyerek sosyal medyada birlikte yer aldıkları videoların izlenme rekorları kırdığı 'Richard' lakaplı Necati Kekeş ise 'Köksal Baba'yı yine sinirlendirdi. Alaylı bir şekilde hayırlı olsun diyerek şakalaşan 'Richard"a sinirlenen 'Köksal Baba' videolardaki gibi yumruk attı ve zor sakinleştirildi.Süleyman Köse, "Köksal Baba isminin ölümsüzleştirmek istedim"'Köksal Baba'nın yakın dostu ve uzun süredir birlikte olan Süleyman Köse, Köksal Baba isminin ölümsüz hale gelmesini istediğini belirterek, "Her zaman isminin yaşamasını istedim. Bizler faniyiz. Köksal Baba ismi ömür boyu sürecek o yüzden böyle bir projeyi ele aldık. Bugünler nasip oldu. Cafe'de tamamen 'Köksal Baba'nın hayatından kesitler bulunuyor. Annesi ve babası rahmetlidir onların resimlerini buraya koyduk. 'Köksal Baba' simgeleyen çok şeyler var. Bizde sizlerden biriyiz. Bir birimizden bir farkımız yok" dediÇevreden olumlu tepkiler olduğu gibi olumsuz tepkilerinde bulunduğunu belirten Köse, "Köksal Baba, sonuçta bir engelli. Bunları düşünmek lazım. Hepimiz engelli adayıyız. Yaşıyorsak bu dünyada insanın başına her şey gelebilir. Yarın engellide olabiliriz. O zaman bizi çevremiz dışlayacakmı. Biraz onu düşünsün insanlar. Engellilere biraz daha şavket ve sıcaklık göstersinler. Onlara acımasınlar, onları sevsinler.Onların kalp gözü hepimizin kalp gözünden daha derin ve daha iyi görüyor" ifadelerini kullandı.Açılışta, 'Köksal Baba' kendisini yalnız bırakmayan hayranlarıyla bol bol fotoğraf çektirdi.