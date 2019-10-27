Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın, Emre Mor'u ifşa etti!

Geçtiğimiz ay, moda yarışmasıyla ünlenen Yağmur Taktaş'a attığı mesajlarla gündeme gelen futbolcu, bu sefer de sosyal medya fenomeni Merve Taşkın'a attığı mesajla gündeme geldi.

MERVE TAŞKIN TARAFINDAN İFŞA EDİLDİ

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Emre Mor 3'üncü kez ifşa oldu. Genç futbolcu, ismi daha önce Loris Karius'le anılan sosyal medya fenomeni Merve Taşkın tarafından ifşa edildi. Emre Mor'u videolu bir şekilde ifşalayan Merve Taşkın uzun bir yazı paylaştı.

"DAHA BİR ŞEY BELLİ DEĞİL"

Twitter hesabından videoyu paylaşan Merve Taşkın, "Bu tweet gizli bir şeyi paylaşmak sayılmaz onu yapmak istesem başka türlü paylaşım yapabilirdim ama amacım o değil, olmaz da! Amacım enişte adayınızla sizi tanıştırmak. Daha bir şey belli değil ama bakalım nasip kısmet. Önce görüşmek için müsait olmam gerekiyor tabi sanırım" yazdı.

"HESABIM ÇALINDI"

Taşkın ifşa haberlerinin ardından sosyal medya hesabından paylaşımı kendisinin yapmadığını söyledi. Sosyetik güzel, "Dün gece Emre Mor ile ilgili atılan tweete ben paylaşmadım hesabım yeni elime geçti ve Biz arkadaşız Emre'yle. Daha fazlası yok olamaz da. Kardeşim gibi görürüm kendisini umarım anlamışsınızdır" mesajını yayınladı.