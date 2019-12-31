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Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın'ın iç çamaşırlı yılbaşı paylaşımına beğeni yağdı

Ünlü futbolcuların mesajlarını ifşa ederek gündeme gelen sosyal medya fenomeni Merve Taşkın, yeni yılı paylaştığı cesur pozuyla kutladı. Kırmızı iç çamaşırlı pozunu takipçileriyle paylaşan Taşkın'ın paylaşımı binlerce beğeni ve yorum aldı.

31.12.2019 17:08 | Son Güncelleme: 31.12.2019 17:43

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken ünlü sosyal medya fenomeni Merve Taşkın, yeni yıl pozuyla adeta takipçilerini büyüledi.

hesabında 587 bin takipçisi bulunan ünlü fenomen, göğüs dekolteli yeni yıl pozunu "Bu yıldan dileğiniz ne? Benim daha fazla kar küresi ve kırmızı iç çamaşırı" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu.

BİNLERCE BEĞENİ GELDİ

Merve Taşkın'ın kırmızı iç çamaşırlı paylaşımına kısa sürede 9 binin üzerinde beğeni ve yüzlerce yorum geldi.

KÜVET POZU GÜNDEM OLMUŞTU

Her paylaşımı ayrı olay olan Merve Taşkın, geçtiğimiz günlerde küvet pozuyla bir kez daha gündem olmuştu. Ünlü fenomen paylaşımın altına, ''uzun süre bakınca gözünüz bozuluyor'' yorumunu yapmıştı. Taşkın'ın bu paylaşımına binlerce beğeni ve yorum gelmişti.

Sosyal medya fenomeni Merve TaşkınSosyal medya fenomeni Merve Taşkın'ın küvet pozuna beğeni ve yorum yağdı!

Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın'ın iç çamaşırlı yılbaşı paylaşımına beğeni yağdı

Merve Taşkın, Instagram, Magazin


HABER YORUMLARI (14)
KARADENİZLİ: yook yok o gögüsler ne hollanda da ne simenter de nede carsa da var bir sağım yapıp bakmak gerek biraz fazla sağım yapılmışa benziyor amma
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YAŞLI KURT: BENİ NEREYE GÖTÜRSEN GELİRİM KIZIM
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KURT BEY: Utan utan yaşından
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ORTA YAŞ KURT: SENİ ŞAMARLARIM YAŞLI KURT.
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YAVRU KURT: Bi sus la kart zampara.
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GENÇ KURT: Kapa çeneni
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KARİDİR NEDİR: harbidende taşıyor ha
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ADSIZ CENGO: her soyunanı fenomen yapıyor bu ülke siz asgari ücrete gelecek zama talim ederken onlar binlerce liranın içerisinde yüzüyorlar
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TAKAROF: Bunu Takip edenin, Pirim Verenin, Aklına Şaşarım.
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ACİL CVP VER: Yürü lan külek kafa
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