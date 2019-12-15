Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın'ın küvet pozuna beğeni ve yorum yağdı!

Aylar önce Beşiktaş'ın yakışıklı kalecisi Loris Karius ile buluştuğunu iddia eden ve sonrasında futbolcu Emre Mor'un attığı mesajları ifşa ederek gündeme gelen fenomen Merve Taşkın'ın Instagram hesabından paylaştığı küvet pozuna beğeni ve yorum yağdı.

"UZUN SÜRE BAKINCA GÖZÜNÜZ BOZULUYOR"

Her paylaşımı ayrı olay olan Merve Taşkın, Instagram hesabından paylaştığı küvet pozuyla bir kez daha gündem oldu. Mini elbisesi ile küvette oturarak verdiği pozu takipçileri tarafından çok beğenildi.

Ünlü fenomen paylaşımın altına, ''uzun süre bakınca gözünüz bozuluyor'' yorumunu yaptı. Taşkın'ın bu paylaşımına adeta binlerce beğeni ve yorum yağdı.

"ÖLENE KADAR BAKİREYİM"

Öte yandan, cesur pozlarıyla dikkatleri üzerine çeken Merve Taşkın, geçtiğimiz sene Instagram hesabından bir paylaşım yaparak "Artık bakire değilim, merakımdan yaptım." demişti. Bu açıklamasıyla uzun süre adından söz ettiren Taşkın, geçen ay Instagram hesabından bir takipçisinin "Bakireliğini gerçekten kaybettin mi?" sorusuna, "Bakireyim. Yani bilimsel olarak bakireyim. İlk ilişkimden sonra kadın doğum uzmanına gitmiştim ve esnek olduğumu ve bunun çok nadir olduğunu, normal doğum yapana kadar bakire kalacağımı söyledi. Ölene kadar bakireyim yani" yanıtını vermişti.