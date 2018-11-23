Sosyal Medya Fenomeni Murat Övüç Kara Cuma Olarak Bilinen Alışveriş Gününe Tepki Gösterdi

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, Amerika'da 'Kara Cuma' olarak bilinen alışveriş gününe çektiği videolarla sitem etti. Övüç, indirim gününde alışveriş yapanlara sitem ederek bizim cumamız kutsal dedi.

"GERİZEKALI İNSANLAR BİZİM CUMAMIZ KUTSAL"

Çektiği videolarla sosyal medyada dikkat çeken Murat Övüç, günlerdir tüm ülkeyi saran indirim çılgınlığa sert sözlerle sitem etti. Çektiği videoyayla 'Kara Cuma' olarak bilinen güne sitem eden Övüç, şöyle konuştu: "Gerizekalı yurt dışındaki insanlar Kara Cuma diye bir indirim yapmışlar. Bizim cumamız kutsal ne Kara Cuma'sı?

"BU KELİMEYİ KABUL ETMİYORUM"

O mağazalara gidip alışverişler yapıyorsunuz gerizekalı halk. Hangi Kara Cuma? Bizim cumamız bayram. Kimler gidip buradan alışveriş yapıyor Amerikan manyakları. Böyle bir kelimeyi kabul etmiyorum."