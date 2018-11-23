23 Kasım 2018, 14:41
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Sosyal Medya Fenomeni Murat Övüç Kara Cuma Olarak Bilinen Alışveriş Gününe Tepki Gösterdi

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, Amerika'da 'Kara Cuma' olarak bilinen alışveriş gününe "Gerizekalı insanlar bizim cumamız kutsal" diyerek sitem etti.

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, Amerika'da 'Kara Cuma' olarak bilinen alışveriş gününe çektiği videolarla sitem etti. Övüç, indirim gününde alışveriş yapanlara sitem ederek bizim cumamız kutsal dedi.

"GERİZEKALI İNSANLAR BİZİM CUMAMIZ KUTSAL"

Çektiği videolarla sosyal medyada dikkat çeken Murat Övüç, günlerdir tüm ülkeyi saran indirim çılgınlığa sert sözlerle sitem etti. Çektiği videoyayla 'Kara Cuma' olarak bilinen güne sitem eden Övüç, şöyle konuştu: "Gerizekalı yurt dışındaki insanlar Kara Cuma diye bir indirim yapmışlar. Bizim cumamız kutsal ne Kara Cuma'sı?

"BU KELİMEYİ KABUL ETMİYORUM"

O mağazalara gidip alışverişler yapıyorsunuz gerizekalı halk. Hangi Kara Cuma? Bizim cumamız bayram. Kimler gidip buradan alışveriş yapıyor Amerikan manyakları. Böyle bir kelimeyi kabul etmiyorum."

Amerika Birleşik Devletleri,Murat Övüç
23 Kasım 2018 Cuma 14:41



YORUMLAR (94)
MEHMET BRUKSEL: SU KADIN KADAR DELIKANLI OLUN BASKA BIRSEY ISTEMIYORUM
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KIBRIS GAZISI: HAVAYA GÖSTERISE TAKLITE BU KADAR BAGIMLI BIR BASKA MILLET VARMIDIR ACABA NIYE BASKA MILLETLERIN TEKNOLOJI VE BILGISINI DEGILDE ABUK SABUK KÜLTÜRÜMÜZE UYGUN OLMAYAN ADETLERINI INANCLARINA BAGLI ALISKANLIKLARINI GIYIM KUSAMINI AHLAKINI UYGULUYORUZ NIYE KENDI ÖRF ADET VE KÜLTÜRÜMÜZÜ ÖN PLANA CIKARTMIYORUZ NIYE ARAP VE BATI KÜLTÜRÜNÜ KENDI BINLERCE YILLIK KÜLTÜRÜMÜZÜN ÜZERINDE GÖRÜYOR VE UYGULUYORUZ BUNDA BIR YANLISLIK YOKMU?ÖRNEK JAPONYA SINGAPUR MALEZYA TEKNOLOJI DEVI AMA BIZDEN DAHA MILLILER
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F.A: adamsın sen ne güzel söylemişsin bizim CUMAMIZ KUTSALDIR . . .
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X MAN: MAL GALİBA AHAHAHAHA YAV HE TİPİNDEN DE BELLİ SENİN KUTSAL GÜNÜN KESİN CUMA
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METİN: Geç bu işleri fırçala pis dişleri hayatında kaç kere Cumaya gittin hangi dualar okunur bilirmisin bilmezmisin bilmem (iftira atmıyım) Hiç inandırıcı değilsin Fırıldak ayaklarına yatmışsın
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