Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün ilginç telaffuzu sonrası Netflix Türkiye adını değiştirdi

Netflix Türkiye, son günlerin popüler sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün paylaşımının ardından hesap açıklamasını "Netflix ya da Nekşfliş" şeklinde değiştirdi.

29.03.2020 16:18 | Son Güncelleme: 29.03.2020 16:30

Son günlerde paylaşımlarıyla sosyal medyanın gündemine oturan Murat Övüç'un ilginç üslubu dünyanın en büyük dijital platformunun da dikkatini çekti.

SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİNE OTURDU

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, koronavirüs salgınına karşı 'Evinde kal' çağrılarına uyarak evinde kaldığı süreçte takipçilerinden 'film izlemek için Netflix konusunda kendisini bilgilendirmeleri' talebinde bulundu. Övüç'ün bu talebini dile getirdiği videoda 'Netflix' yerine 'Nekşfliş' kelimesini kullanması, sosyal medyanın gündemine oturdu.

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün ilginç telaffuzu sonrası Netflix Türkiye adını değiştirdi

NETFLİX AÇIKLAMAYI DEĞİŞTİRDİ

Bunun üzerine Netflix Türkiye , sosyal medya hesaplarındaki açıklamasını "Netflix ya da Nekşfliş" olarak değiştirdi.

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün ilginç telaffuzu sonrası Netflix Türkiye adını değiştirdi

MURAT ÖVÜÇ KİMDİR?

Murat Övüç 1968 yılında Van'da dünyaya geldi. Partevniyal Lisesi'ni bitirdikten sonra Bahçeşehir Üniversitesi İşletme Bölümü'nde okudu. Beyoğlu'nda otel ve restoran işleten Övüç, yönetmenliğini Sedat Kapurtu'nun üstlendiği, 17 Ağustos 2018 tarihinde vizyona giren Benim Adım Osman isimli komedi filminin oyuncu kadrosunda yer aldı.

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün ilginç telaffuzu sonrası Netflix Türkiye adını değiştirdi

Asıl mesleği medyumluk olan Murat Övüç, sosyal medya fenomenleri arasında popülerliğiyle biliniyor. İstanbul'da bazı mekanlarda astroloji ile ilgili yorumlar yapan Murat Övüç'ün müşterileri arasında ünlü isimler de yer alıyor.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Sosyal medya fenomeni Murat Övüç’ün ilginç telaffuzu sonrası Netflix Türkiye adını değiştirdi
Etiketler: Murat Övüç, Türkiye, Magazin

Haberin Videosu :

Fenomen Murat Övüç'ün ilginç telaffuzu sonrası Netflix Türkiye adını değiştirdi

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Magazin ››Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün ilginç telaffuzu sonrası Netflix Türkiye adını değiştirdi - Magazin
Yorumlar (24)
GERÇEK RÜKNETTİN DEDE:Dürbünlü dingili,benim ismimi kullanarak fake mesajlar yazıyor.Kolpa dürbünlü akıllı ol,tokatı patlatırım.
Cevap Yaz 2 7
RÜKNETTİNE:Akıllı ol dümbük
0 2
RÜKNETTİNE:Dürbünlü dayı yapmaz öyle şeyler, herkesi kendin gibimi sandın bre zındık,okuyoruz kimin nasıl yorum yaptığını
0 2
FİRAT:Allâh islâh etsin
Cevap Yaz 1 0
SAMSUNLU:ucan daire
Cevap Yaz 1 1
SAMSUNLU:ucan daire
Cevap Yaz 1 2
AYVALIK:Adam yardımsever uzun bi süredir Videoları bile var Önyargılı olmayın Kişiliği Allah ile arasındadır
Cevap Yaz 1 2
BUNALIM FİKRET:Bunaltmayın lan beni..Tipe bak.
Cevap Yaz 3 17
VEYSEL TAKIRTAŞ:BU TÜR YAYINLARA DENETİM İSTİYORUM
0 2
ADIM ÖLÇER:Tekerlek
Cevap Yaz 3 8
Tüm 24 yorumu okumak için tıklayın

Magazin Manşet

Haberler

Dilan’ın zor günü! Sevgilisi koronavirüs şüphesiyle hastanede Magazin
Dilan'ın zor günü! Sevgilisi koronavirüs şüphesiyle hastanede
Bacakları açık şekilde oturan yıldız isim frikikten son anda kurtuldu Magazin
Bacakları açık şekilde oturan yıldız isim frikikten son anda kurtuldu
Davalık olduğu rol arkadaşı setten paylaşım yapınca çileden çıktı Magazin
Davalık olduğu rol arkadaşı setten paylaşım yapınca çileden çıktı
Evden çıkamayan güzel oyuncu, salgına bela okudu! Magazin
Evden çıkamayan güzel oyuncu, salgına bela okudu!
93 yaşındaki sanatçıyı sokakta görenler gözlerine inanamadı Magazin
93 yaşındaki sanatçıyı sokakta görenler gözlerine inanamadı
Türk takipçi, güzel modelin yayınına ’Göğüs’ yorumuyla damga vurdu Magazin
Türk takipçi, güzel modelin yayınına "Göğüs" yorumuyla damga vurdu
Eşinde virüs çıkan Işıl Reçber’in karantinaya uymadığı ortaya çıktı Magazin
Eşinde virüs çıkan Işıl Reçber'in karantinaya uymadığı ortaya çıktı
Haluk Levent başlattı; topçular, popçular ve oyuncular yardım yağdırdı Magazin
Haluk Levent başlattı; topçular, popçular ve oyuncular yardım yağdırdı

Son Dakika Magazin Haberleri

16:39: Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs hava yoluyla bulaşmıyor - Haberler 16:18: Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün ilginç telaffuzu sonrası Netflix Türkiye adını değiştirdi - Magazin 15:22: Dilan Çıtak'ın sevgilisi Levent Dörter, koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Magazin 12:32: NTV'de bir Coronavirus vakası daha - Magazin 12:32: Evde lahmacun yaptı - Magazin 11:40: Haluk Levent'in kampanyasına destek yağdı - Magazin 10:50: Güzel oyuncu Bahar Şahin koronavirüse bela okudu - Magazin 10:32: Nurgül Yeşilçay'dan sette korona şarkısını söyleyen Erkan Petekkaya'ya zehir zemberek sözler - Magazin 10:10: 93 yaşındaki sanatçı İlham Gencer sokağa çıkma yasağına uymadı - Magazin