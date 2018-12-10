10 Aralık 2018, 13:46
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Sosyal Medya Fenomeni Orkun Işıtmak'ın Gelinlikli Fotoğrafları Sosyal Medyayı Salladı

Dün akşam düzenlenen Altın Kelebek Ödül Töreni'nde 'En İyi YouTuber' ödülüne layık görülen fenomen Orkun Işıtmak'ın gelinlik giyerek verdiği pozlar sosyal medyada olay oldu.

Sosyal medya fenomeni Orkun Işıtmak, bu sefer çektiği videolarla değil paylaştığı fotoğraflarla gündeme geldi. Işıtmak, gelinlik giyerek sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştı.

GELİNLİK GİYEREK POZ VERDİ

Instagram'da 2,2 milyon takipçisi olan ve yaptığı her paylaşımı binlerce beğeni alan sosyal medya fenomeni Orkun Işıtmak, önceki gün "Yakışmamış mı?" notuyla gelinlikli pozlar verdi.

"GELİN OLMUŞ GİDİYORSUN"

Kısa sürede 250 binin üzerinde beğeni alan ünlü Youtuber'ın paylaşımına; "Gelin olmuş gidiyorsun", "Sanırım aşık oldum", "Tepetaklak oldum, kaldırın" şeklinde yorumlar geldi.

'EN İYİ YOUTUBER' ÖDÜLÜ ALDI

Orkun Işıtmak, dün akşam düzenlenen45. Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde 'En İyi Youtuber' ödülüne layık görülmüştü.

10 Aralık 2018 Pazartesi 13:46



YORUMLAR (63)
TETTA: tamamen troll amaçlı hep gerıye çalışıyo o kafalarınz . az keyif alın gülün
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MİSOFİRR: bunlar daha iyi günlerimiz
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DÜRBÜNLÜ: bunlar toplumun yüzkaraları,bunlar olmasaydı dünyamız daha temiz ve huzurlu olurdu.
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OLDU: BUNLARA ÖDÜL VERENLERİN HİÇBİR İYİ NİYETİ YOK TAMAMEN TOPLUMU DEJENERE ETMEK İÇİN UĞRAŞIYORLAR. KİM BUNLARA DUR DİYECEK?
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