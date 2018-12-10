Sosyal Medya Fenomeni Orkun Işıtmak'ın Gelinlikli Fotoğrafları Sosyal Medyayı Salladı

Sosyal medya fenomeni Orkun Işıtmak, bu sefer çektiği videolarla değil paylaştığı fotoğraflarla gündeme geldi. Işıtmak, gelinlik giyerek sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştı.

GELİNLİK GİYEREK POZ VERDİ

Instagram'da 2,2 milyon takipçisi olan ve yaptığı her paylaşımı binlerce beğeni alan sosyal medya fenomeni Orkun Işıtmak, önceki gün "Yakışmamış mı?" notuyla gelinlikli pozlar verdi.

"GELİN OLMUŞ GİDİYORSUN"

Kısa sürede 250 binin üzerinde beğeni alan ünlü Youtuber'ın paylaşımına; "Gelin olmuş gidiyorsun", "Sanırım aşık oldum", "Tepetaklak oldum, kaldırın" şeklinde yorumlar geldi.

'EN İYİ YOUTUBER' ÖDÜLÜ ALDI

Orkun Işıtmak, dün akşam düzenlenen45. Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde 'En İyi Youtuber' ödülüne layık görülmüştü.