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Sosyal medya fenomeni Pucca'ya verilen hapis cezasına itiraz

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, "Pucca" takma ismini kullanan sosyal medya fenomeni Pınar Karagöz'ün "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını alenen özendirme" suçundan verilen 5 yıl 10 ay hapis ve 66 bin 660 lira adli para cezası kararına itiraz etti.

31.07.2019 16:36 Sosyal medya fenomeni Pucca'ya verilen hapis cezasına itiraz
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, "Pucca" takma ismini kullanan sosyal medya fenomeni Pınar Karagöz'ün "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını alenen özendirme" suçundan verilen 5 yıl 10 ay hapis ve 66 bin 660 lira adli para cezası kararına itiraz etti.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Bölge Adliye Mahkemesine sunulmak üzere İstanbul 52. Asliye Ceza Mahkemesine verilen dilekçesinde, sanık Pınar Karagöz'ün sosyal medyadaki paylaşımlarına ilişkin "uyuşturucu madde kullanımını özendirme" suçunun unsurları oluşmaması nedeniyle beraat kararı verilmesi gerekirken sanığın mahkumiyetine hükmedilmesinin usul ve yasaya aykırı olduğu değerlendirilip istinaf kanun yoluna gidildiği anlatıldı.
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Başsavcı, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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