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Sosyal medya fenomeni Reynmen, eskiden yaptığı mesleği açıkladı

Derdim Olsun ve Ela isimli şarkılarıyla kısa sürede dinlenme rekorları kıran Reynmen lakaplı Yusuf Aktaş, fenomen olmadan önce pazarcılık yaptığını söyledi.

24.12.2019 11:33 | Son Güncelleme: 24.12.2019 11:33

YouTube'da 5 milyonun üzerinde takipçisi olan lakaplı Yusuf Aktaş, dün akşam hesabı üzerinden takipçilerinden gelen soruları yanıtladı. Samimi açıklamalarda bulunan Reynmen, eski mesleği hakkında da ilk kez açıklama yaptı.

"ESKİDEN PAZARCIYDIM"

'Derdim Olsun' ve 'Ela' şarkıları milyonlarca dinlenen Reynmen, yaptığı her paylaşım ve açıklamayla gündem olmaya devam ediyor. Instagram hesabından takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Reynmen "Eskiden pazarcı mıydın?" sorusuna "Evet" yanıtını verdi.

ZULME DİKKAT ÇEKMEK İÇİN FOTOĞRAFINI DEĞİŞTİRDİ

Reynmen, Doğu Türkistan'daki Uygur Türk'lerine uygulanan zulme dikkat çekmek için profil resmini Doğu Türkistan bayrağı yaptı.

AİLESİNE SON MODEL ARABA ALMIŞTI

Fenomen Reynmen, bu zamana kadar kazandığı paraların bir kısmıyla ailesine son model bir araba almış bu anları da Instagram hesabından paylaşmıştı. Oğlunun son model hediyesiyle duygusal anlar yaşayan baba ise "Benim edebiyatım kuvvetli değildir. Duygularımı da pek belli edemem ama gerçekten düşkünüm size. Biriniz birinizden farkı yok emin olun." şeklinde konuşmuştu.

Sosyal medya fenomeni Reynmen, eskiden yaptığı mesleği açıkladı

Instagram, Reynmen, Magazin


HABER YORUMLARI (4)
SERCAN: YOUTUBE OLMASAYDI EĞER, REYNMEN, ENES BATUR GİBİ ARKADAŞLARIMIZI SUAN KAFELERDE PAZARLARDA MAĞAZALARDA ELEMAN OLARAK GÖRÜYOR OLACAKTIK VE HİÇ BİRİMİZDE BELKİ TANIMIYOR OLACAKTIK. YOUTUBE ÇOK ŞEY KAZANDIRDI GENÇLERE. HAKKINI VEREREK YAPANLARI TEBRİK EDİYORUM. HELAL OLSUN
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FETVA MAKAMI: müslüman bir ailesi varmış çok sevindim, inşaallah kendiside tövbe edip islama döner. küte dakkmak, dövme yaptırmak haramdır.
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DÜŞÜNEN ADAM: sen çok mu iyi yaşıyosun acaba oturduduğunuz yerden millete ahkam kesmeyin
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NİS: ALLAHTA SENİN BELANI VERMEYE NE BOŞ ADAMSIN SEN TURNİP
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