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Selin Ciğerci, annelik planını anlattı: Ya taşıyıcı anne ya da evlatlık

Geçen ay futbolcu sevgilisi Gökhan Çıra ile dünyaevine giren sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, annelik planını anlattı. Ciğerci, "Taşıyıcı annede diye bir şey varmış. Ya öyle ya da evlatlık. Bir çocuğum olsun, benden çikolata istesin, bugün çok yedin olmaz diyeyim." açıklamasında bulundu.

09.11.2019 20:19 | Son Güncelleme: 09.11.2019 20:59

Geçen ay, 2 yıldır birlikte olduğu futbolcu sevgilisi Gökhan Çıra ile evlenen sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, annelik planını anlattı.

"YA TAŞIYICI ANNE YA DA EVLATLIK"

gazetecisi Bilal Özcan'ın Youtube kanalına konuk olan Selin Ciğerci, annelik ile ilgili soruya, "Benim çocuğumun olması imkansız. Öyle bir ihtimal tabi ki de yok. Gökhan'ın baba olmasını istediğim için; Hani böyle şeyler varmış, Türkiye'de legal değil ama... Yurt dışında olabiliyor diye duydum. Taşıyıcı annede diye bir şey varmış. Ya öyle ya da evlatlık. Devlet verir mi, şartlar uygun olur mu olmaz mı... Bir çocuğum olsun onla beraber ben de oyuncakçıya gideyim, benden çikolata istesin, bugün çok yedin olmaz diyeyim" yanıtını verdi.

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Selin Ciğerci, annelik planını anlattı: Ya taşıyıcı anne ya da evlatlık

Selin Ciğerci, Anne, Magazin


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