07 Aralık 2018, 15:32
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Sosyal Medya Fenomeni Selin Ciğerci, Futbolcu Gökhan Çıra ile Evleneceklerini Duyurdu

Futbolcu nişanlısı Gökhan Çıra ile verdiği yatak pozunu sosyal medya hesabından paylaşan Selin Ciğerci, düğün yeri baktıklarını söyledi.

Sosyal medya fenomeni ve DJ Selin Ciğerci, uzun süredir birlikte olduğu futbolcu Gökhan Çıra ile yakın zamanda evleneceklerini duyurdu.

DÜĞÜN MEKANI BAKMAYA BAŞLADILAR

Sosyal medya hesabı Instagram'dan takipçileriyle her anını paylaşan Selin Ciğerci, nişanlısıyla verdiği samimi yatak pozunu paylaşarak müjdeli haberi verdi. Ciğerci, nişanlısı Çıra ile yakın zamanda evleneceklerini hatta düğün mekanı bakmaya başladıklarını söyledi.

"ALDATMADIĞIN SÜRECE İTİNA İLE AFFEDİLİR"

Çıra ile aralarının bozuk olduğunu ancak barıştıklarını söyleyen Ciğerci, yatak pozunu "Yanlış yapmadığın sürece, aldatmadığın sürece her şey itina ile affedilir. Arada bizim evde de sesler yükseliyor canım her zaman canım cicim değiliz. Biz düğün tarihi, düğün yeri araştırmaya başladık. Rüya gibi." dedi.

Gökhan Çıra,Selin Ciğerci
07 Aralık 2018 Cuma 15:32



YORUMLAR (39)
ALTARIN OĞLU TARKAN: GAY arkadaşlara mutluluklar dilerim diyecemde mutluluk bunları görse yol değiştirir
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UMUT: yazık kaç gün sürer bu evlilik acaba
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YOBAZ: Hakkaten döndüğünü bilmesem. Bi kafede olsun yada v.b biryerde gidip şansımı denerdim. Ama gerdeğe girince donsuz dışarı gaçarmıydım bilmem.
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TABİYAT: Gokhanla yuksuklrri taktik o bana ben ona taktim sahidimiz cemil ipekci
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OSMANİYE: ALLAHIM SEN SONUMUZU HAYIR ET YA RABBİM BU NE YAA
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