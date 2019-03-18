18 Mart 2019, 21:44
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Sosyal Medya Fenomeni Selin Ciğerci, Hastanelik Oldu!

Cinsiyet değiştirme operasyonuyla gündeme gelen sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, ameliyat olduğunu ve durumun iyi olduğunu takipçileriyle paylaştı.

Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, safra kesesi ameliyatı oldu.

"TAKİPÇİLERİM DUA EDERSE ÇOK MUTLU OLURUM"

Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ameliyat olduğunu sosyal medya hesabından takipçilerine duyurdu. Ciğerci paylaşımına, "Uzun zamandır tedavi oluyordum sizlere asla belli etmek istemedim. Mide sıkıntılarım vardı. Safra kesemdenmiş ameliyat oldum ve safra kesemi bu sabah aldılar. Seven takipçilerim bana dua ederse çok mutlu olurum." notunu ekledi.

BABASI SÜRPRİZ YAPMIŞTI

Geçirdiği cinsiyet değiştirme ameliyatından sonra sosyal medyanın da etkisiyle üne kavuşan Selin Ciğerci'ye babası sürpriz yapmışı. Ünlü fenomene babası 1,5 miyon TL değerinde Cadillac Escalede almıştı.

Selin Ciğerci, Magazin


YORUMLAR (13)
CENDERE: Bizde meraktan öldüydük
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ASLI: EVREN İNTERNET GİBİDİR. GÖKTAŞLARIDA FİLM GİBİDİR. ÇÜNKÜ GÖKTAŞLARI EVRENDE NASIL DOLAŞIYORSA AYNI ŞEKİLDE FİLMİDE İNTERNETTE DOLAŞIYOR ( BU ARADA GAMZE ÖZÇELİKTEN BAHSEDİYORUM ) :):):):):):):):):):):):):):):):):)))))))))))))))))))))))
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SARAY SOSYETESİ: Yine de geçmiş olsun . Acil şifalar .
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PROSTATI ÇIKTI: Onu aldırmaya gitti
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ENDER : Amedin yengesi
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