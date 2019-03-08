08 Mart 2019, 14:13
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DJ Selin Ciğerci, Hayatını Beyaz Perdeye Taşıyor

Sosyal medya fenomeni ve DJ Selin Ciğerci, hayatını beyaz perdeye taşıyor. Ciğerci, 2020 yılında filmin çekimlerine başlayacak.

Sosyal medya fenomeni ve DJ Selin Ciğerci, hayatını beyaz perdeye taşıyor. Instagram hesabından açıklama yapan Ciğerci, 2020 yılında çekimlere başlayacağını söyledi.

Ünlü fenomen ve şarkıcı Selin Ciğerci hayatını beyaz perdeye taşımaya hazırlanıyor. Selin Ciğerci hayatındaki zorlukları, pes etmeden verdiği mücadeleyi anlatacağı filmde seyircisini sürprizleriyle de şaşırtacak.

"HAYATIMI BEYAZ PERDEYE TAŞIYORUM"

Instagram hesabından çıkan haberleri doğrulayan Selin Ciğerci, şunları söyledi: "Hayatımı beyaz perdeye taşıyorum doğru. Bu film aslında biraz olsun sizlere, anne, babalara evlatlarına nasıl bazı konularda mantıklı davranmasını gösterebilmektedir. Evlatlarınız hep yanınızda olsun istiyorum hem çok ağlayacağız ve çokta güleceğiz.

"2020 YILINDA ÇEKİMLERE BAŞLIYORUM"

Çok soruldu kim oynayacak Selin Ciğerci'den öncesini yine ben oynayacağım belirli bir yaşıma kadar. Çok da heyecanlıyım. 2020 yılında çekimlere başlıyorum. Her gün anne babalardan akıl danışmak isteyen ailelerden gelen mesajlar üzerine karar verdim sinema filmine. "

Instagram, Selin Ciğerci, Magazin


YORUMLAR (7)
12345: trolardan bi farklı olduğunu düşünmediğim sadece bi dj lik işi ile paraya para denilmiyorsa biz boşuna çalışıyoruz asgari ücretle sıkıntı kamışta mı acaba?
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ANTİ FAN: VAY ANASINI OLAYA BAK
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DOĞRUCU DAVUT: ALLAHIN TROSU FİLM YAPIYOR KAMIŞI FAZLA GELMİŞ KESTİRMİŞ BUNUN FİLMİNİ YAPIP MİLLETE ÖRNEK Mİ OLMAK İSTİYOR.
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ADIM FERHAT: iki izlenme alıp kendilerini adam sanıyorlar. kaderleri youtubeun çökmesine bağlı. bunları adam yerine koyup izleyeceğinize youtubeın kurucularının hayat hikayelerini izleyin.
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...: gereksiz
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