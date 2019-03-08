Sosyal medya fenomeni ve DJ Selin Ciğerci, hayatını beyaz perdeye taşıyor. Instagram hesabından açıklama yapan Ciğerci, 2020 yılında çekimlere başlayacağını söyledi.

Ünlü fenomen ve şarkıcı Selin Ciğerci hayatını beyaz perdeye taşımaya hazırlanıyor. Selin Ciğerci hayatındaki zorlukları, pes etmeden verdiği mücadeleyi anlatacağı filmde seyircisini sürprizleriyle de şaşırtacak.

"HAYATIMI BEYAZ PERDEYE TAŞIYORUM"

Instagram hesabından çıkan haberleri doğrulayan Selin Ciğerci, şunları söyledi: "Hayatımı beyaz perdeye taşıyorum doğru. Bu film aslında biraz olsun sizlere, anne, babalara evlatlarına nasıl bazı konularda mantıklı davranmasını gösterebilmektedir. Evlatlarınız hep yanınızda olsun istiyorum hem çok ağlayacağız ve çokta güleceğiz.

"2020 YILINDA ÇEKİMLERE BAŞLIYORUM"

Çok soruldu kim oynayacak Selin Ciğerci'den öncesini yine ben oynayacağım belirli bir yaşıma kadar. Çok da heyecanlıyım. 2020 yılında çekimlere başlıyorum. Her gün anne babalardan akıl danışmak isteyen ailelerden gelen mesajlar üzerine karar verdim sinema filmine. "