09 Kasım 2018, 19:50
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Sosyal Medya Fenomeni, Sevgilisinin Cinsel İçerikli Fotoğraflarını Paylaşınca Kıyamet Koptu

İngiltere'de bir sosyal medya fenomeni doğum gününde sevgilisinin telefonunu karıştırırken albümlerde cinsel içerikli çok sayıda fotoğraf gördü. Fotoğrafları 2 bin takipçili hesabından paylaşan kadın, 'Hepsi yarın internette' olacak notunu yazdı.

İngiltere'de bir kadın doğum gününde sevgilisinin telefonunu karıştırırken albümlerde cinsel içerikli çok sayıda fotoğraf gördü. Fotoğrafları 2 bin takipçili hesabından paylaşan kadın, 'Hepsi yarın internette' olacak notunu yazdı.

İNTİKAMINI BÖYLE ALDI

Doğum gününde sevgilisinin cep telefonunu karıştırdı. Albümlerde cinsel içerikli onlarca fotoğraf buldu. Utanç karelerini Instagram'daki takipçileriyle paylaştı ve "Hepsi yarın internette olacak" diye yazdı. Fotoğrafları silmesine rağmen 8 dakika sonra hepsi çoktan sosyal medyada yayınlanmıştı.

İNTİHARA TEŞEBBÜS ETTİ

Fotoğrafları ifşa olanlardan biri, erkek arkadaşının eski sevgilisiydi. Genç kadın, intihara teşebbüs etti. Hastaneye kaldırılan kurban, doktorların çabasıyla hayata döndürüldü. Fotoğrafları yayınlayan İngiliz iş kadını Rachel Dale ve sevgilisi Alex Montgomery, mahkemeye çıktı. Mahkeme, kadına 12 hafta hapis ve 200 bin Sterlin para cezası verdi. İngiltere basını, olayı cinsel içerikli intikam fotoğrafları başlığıyla sayfalarına taşıdı.

İngiltere
09 Kasım 2018 Cuma 19:50



YORUMLAR (15)
HANIM SUYU ISIT: Bizim hanımda benim telefonumu karıştırıp , arkadaşlarla çektirdiğim mangal fotoğraflarını ifşa etmişti kaynanaya . Neymiş mesaideyim yalanı sıkarak park köşelerinde berduşluk ediyormuşum. Bu kadın milletinden korkulur arkadaş.
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SUURSUZ POKEMON: Bu güzelin üstüne birde baska kadinlarla mi birlikte olmus? Adamda da hic zevk yokmus.
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UMUTSUZ06: İngilterede normal ayrıca bu haber mi
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YORUMSUZ: Sımdıkı devri böyle
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YORUMSUZ: Iyi yapmis Amma herkesle paylaştığı sayı yaptigi seyi hic iyi bulmuyorum olan yapana simdi girecek 12 gündür hapise bakalim orda nasil olacak akıllanırmı sısce ben sanmam
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