Fenomen Şeyda Erdoğan isyan etti: Babam ve ailesi tarafından tehdit ediliyorum

Çektiği videolarla kısa sürede adını duyuran ve Instagram ile YouTube'da geniş bir hayran kitlesine ulaşan Şeyda Erdoğan, dün akşam yayınladığı videosunda babası ve ailesi tarafından tehdit edildiğini söyledi.

"BABAM VE AİLESİ TARAFINDAN TEHDİT EDİLMEYE BAŞLANDIK"

Fenomen Şeyda Erdoğan, anne ve babasının yaklaşık bir yıl önce çekişmeli boşanma sürecine girdiğini ve her davada annesinin haklı çıktığını söyledi. Erdoğan, babası ve ailesi tarafından annesi, kardeşi ve kendisine ağır tehditler geldiğini söyleyerek suç duyurusunda bulundu. Instagram hesabından yayınladığı videoda duygusal anlar yaşayan Şeyda Erdoğan şunları söyledi: "Sizlere ailemle alakalı bir şey söylemek istiyorum. Yaklaşık bir yıl önce annem ve babam çekişmeli olarak boşandı. Adli süreçlerin hepsinin sonuna geldik hepsinde de biz haklı taraf olduk. Bu yüzden babam ve ailesi tarafından tehdit edilmeye başlandık. Annemi, kardeşimi, beni…"

"AİLEMİ ASLA EZDİRMEM"

"Ben böyle şeyler karşısında hiç susmam! Bir kadın olarak asla susmam, bir kadının dışında bir evlat olarak ailemi asla böyle şeylere ezdirmem. Bu süreç yine adliyeye taşınacak ama ben buradan halka açık bir suç duyurusu yapmak istiyorum. Babam ve ailesi tarafından tehdit edilmeye başlandık. Bunları ben avukatımla beraber adli sürece de dökeceğiz en kısa zaman içinde. Buradan bunu belirtiyorum çünkü bir şeylerin hep üzeri kapalı olacağını sanıyor bazı insanlar. Adli süreç ne zaman olur bilmiyorum ama biz tehdit almaya başladık. Bu videoyu da izleyecektir bizi tehdit edenler. Ben asla kendimi ve ailemi ezdirmem bu halka açık bir suç duyurusudur."

"BANA BİR ŞEY OLURSA ŞÜPHELENİLMESİ GEREKEN KİŞİLER BABAM VE AİLESİDİR"

Son günlerde yaşanan kadına şiddete dikkat çeken Erdoğan, "Eğer ki bu süreç içerisinde bir şey olursa ilk şüphelenilmesi gereken kişiler babam ve ailesidir." diyerek gözyaşlarını tutamadı.

Annesinin daha önce kanseri yendiğini söyleyen Şeyda Erdoğan, ilkokul öğretmeni babası tarafından yaşadığını iddia ettiği süreç için "Bu zamana kadar sustuysam annem daha fazla bu olayların içinde olmasın, yaşadıklarını bir nebze de olsa unutsun, huzur bulalım, hukuk sürecine bir mani gelmesin diyeydi. Biz haklı oldukça onlar daha çok üste çıkmaya çalıştı." dedi.