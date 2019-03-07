Sosyal Medya Fenomeni Şeyma Subaşı'ndan Oyunculuğa Yeşil Işık!

Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, oyunculuğa yeşil ışık yaktı.

"YETENEĞİMİN OLDUĞUNU SÖYLEMİŞLERDİ"

Muhabirlerin, "Oyunculuk teklifleri var mı? sorusuna Şeyma Subaşı, "Şu anda gelen bir teklif yok. Gelirse düşünürüm. Tekliflere göre, iyi bir projeden teklif gelirse neden olmasın? Ama dizi olmaz, sinema projesi olabilir. Yetenekli olup olmadığımı çok bilmiyorum ama bir kez Beyaz Show'a çıkmıştım. Oradaki herkes benim oyunculuk yeteneğimin olduğunu söylemişlerdi" ifadelerini kullandı. Dünyayı gezmeye devam edeceğini söyleyen Şeyma Subaşı, "Dünyayı gezmeye devam edeceğim. Dünya'da gitmediğim bir süre yer var. Afrika ve Tokyo'ya çok gitmek istiyorum. Gitmediğim bir sürü ülkeler var tabii" dedi.

Şeyma Subaşı'ndan Oyunculuğa Yeşil Işık!">

YAYIN EVİ, SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURMUŞTU

Şeyma Subaşı'nın gündeme gelmesinin sebebi ise bu kez kendi paylaşımı olmamıştı. Dex Yayınları, sosyal medya hesabından Subaşı'nın da yer aldığı bir fotoğrafı paylaşarak ünlü ismin kitap çıkaracağını duyurmuştu.