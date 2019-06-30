30.06.2019 14:30
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Sosyal medya fenomeninden DJ performansı

Sosyal medya fenomeninden DJ performansı

SOSYAL medya fenomenleri Merve Sanay ve Damla Ekmekçioğlu, Antalya'da katıldıkları bir partide DJ'lik yaptı.

SOSYAL medya fenomenleri Merve Sanay ve Damla Ekmekçioğlu, Antalya 'da katıldıkları bir partide DJ'lik yaptı. Sanay, gecede giydiği mini elbisesiyle dikkati çekti.
Sosyal medya fenomeni Merve Sanay, yakın arkadaşı Damla Ekmekçioğlu ile Lara Beach'te bulunan Oba Lara Beach'teki partide sahne aldı. DJ kabinine geçen Sanay ve Ekmekçioğlu, partiye katılanları müzikleriyle coşturdu. Derin göğüs dekolteli beyaz mini elbise tercih eden Sanay, gecenin en dikkat çekici ismi oldu. Hem DJ'lik performansı hem de sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle ilgi odağı olan Sanay ve Ekmekçioğlu, Antalya'da olmaktan çok mutlu olduklarını söyledi. Partiye katılanlar gecenin ilerleyen saatlerine kadar müzik eşliğinde doyasıya eğlendi.


- Antalya
Kaynak: DHA
Antalya , merve sanay , Magazin

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