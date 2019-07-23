Sosyal medya fenomenine hapis cezasının gerekçesi açıklandı

Sosyal medyada "Pucca" takma ismini kullanan Pınar Karagöz'ün "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını özendirme" suçundan 5 yıl 10 ay hapis ve 66 bin 660 lira adli para cezasına çarptırıldığı davanın gerekçeli kararı hazırlandı. Anadolu 52. Asliye Ceza Mahkemesi'nce hazırlanan 5 sayfalık gerekçeli kararda, sanık Karagöz'ün sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımların, uyuşturucuyu övücü paylaşımlar olması nedeniyle ifade özgürlüğü kapsamına girmediği belirtildi.

"SOSYAL MEDYA İLE HÜKÜMETLER DEVRİLMİŞTİ"

Sosyal medyanın kitlelerce kullanıldığına işaret edilerek oluşturduğu etkiye değinilen gerekçeli kararda, "Bu imkanı kullanarak dünyanın farklı yerlerindeki ülkelerde belli bir ideoloji çerçevesinde yapılan örgütlenmeler ile hükümetlerin devrilmesi sonucuna gidecek kadar neticeler elde edilmiştir. Bu nedenle sosyal medya aracılığı ile kitlelere ulaşma, onları etkileme, yönlendirme imkanı klasik basın araçları televizyon, radyo ve gazeteye kıyasla daha kolay, ucuz ve elverişli olmuştur. Bu da her yaştan kişinin erişim imkanı olan sosyal medyanın gücünü ortaya koymaktadır." denildi.

Gerekçeli kararda, sanık Karagöz'ün sosyal medyada yaptığı bir paylaşımında, "uyuşturucu kullanımının bir suç olmadığını, insanların geçimini sağlayabileceği bir ekmek kapısı olduğunu ima ettiği" savunuldu.

"CEZANIN ALT SINIRINDAN UZAKLAŞILDI"

Sanığın başka bir paylaşımında ise uyuşturucu maddenin birçok çeşidinin olduğu ve kullanımı meşru bir madde olduğu algısı oluşturma çabası içerisinde bulunduğu anlatılan gerekçeli kararda, bunun neticesinde yönlendirmeye açık insanların ve özellikle iradeleri tam oturmamış gençlerin toplum için tehlike teşkil eden uyuşturucuya yönlendirilmesinin yolunun açıldığı bilgisi verildi. Gerekçeli kararda, sanığın sosyal medya profilinin herkese açık olması ve ulaştığı kişi sayısının çokluğu göz önüne alınarak, cezanın alt sınırdan uzaklaşılarak verildiği kaydedildi.

MAHKEME NE KARAR VERMİŞTİ

Anadolu 52. Asliye Ceza Mahkemesi, "Pucca" takma ismini kullanan Pınar Karagöz'ün "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını alenen özendirme" suçunu işlediğinin sabit olduğunu belirterek, söz konusu yayının ulaştığı kişi sayısını da göze alarak sanığı 7 yıl hapis cezasına çarptırmıştı. Sanığa verilen cezanın geleceği üzerindeki olumsuz etkilerini dikkate alan mahkeme, sanık Karagöz'ün 5 yıl 10 ay hapis ve 3 bin 333 gün karşılığı 66 bin 660 lira adli para cezasıyla cezalandırılmasına karar vermişti. Sanık Karagöz'ün 66 bin 660 lira adli para cezasını 24 eşit taksitte ödemesini kararlaştıran mahkeme, verilen cezaların ertelenmesine ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına hükmetmişti.