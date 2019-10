Sosyal medya fenomenleri Frigya'yı tanıttı - AFYONKARAHİSAR

Frig Vadisi'nden görüntülerSosyal medya fenomenlerinin Frigya'daki gezisiFenomenlerin fotoğraf çekimi yapmasıSosyal medya fenomeni Önder Koca'nın konuşmasıSosyal medya fenomeni Kayhan Devrim Algan'ın konuşmasıSosyal medya fenomeni Kemal Kaya'nın konuşması Sosyal medya fenomenleri "Frigya"yı tanıttıTürkiye'nin sosyal medya fenomenleri, alternatif turizmin cazibe merkezi Frig Vadisi başta olmak üzere Afyon Evleri ile Mevlevihane'de fotoğraf ve video çekimleri yaparak paylaşımda bulunduSosyal medya fenomeni Önder Koca:"Burası anlatılmaz yaşanır. Büyülü bir coğrafya. Mağaralar, kiliseler, şapeller, köy halkı… Burada vakit geçirilebilecek pek çok ortam mevcut"AFYONKARAHİSAR - Türkiye'nin sosyal medya fenomenleri, alternatif turizmin cazibe merkezi tarihi Frig Vadisi başta olmak üzere Afyon Evleri ile Mevlevihane'de fotoğraf ve video çekimleri yaptı.Afyonkarahisar Valiliği Tanıtım Ofisinin davetlisi olarak kente gelen fenomenlerden Önder Koca, Kenan Yıldırım, Kayhan Devrim Algan ve Kemal Kaya, tarihi Afyon Evleri, Mevlevihane ve İhsaniye ilçesindeki Frigya'nın uzantıları kaya yerleşimleri, mezar odaları ve peribacalarını gezerek çektikleri fotoğraf ve videoları takipçileri ile paylaştı.550 bin takipçisi olan Önder Koca, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin tanıtımı için sosyal medya üzerinden çektiği fotoğrafları paylaştığını söyledi.Kendisinin aslen Afyonkarahisarlı olduğunu dile getiren Koca, şöyle konuştu:"Şu anda Frigya'dayız. Burası anlatılmaz, yaşanır. Büyülü bir coğrafya. Mağaralar, kiliseler, şapeller, köy halkı… Burada vakit geçirilebilecek pek çok ortam mevcut. Aynı zamanda doğal güzellikleri, gastronomisi, bir çok şey sizleri bekliyor. Her geldiğimde ruhumun dinlendiğini hissediyorum. Burada kendimi dinliyorum. Zamanın sesini duyuyorum. Gerçekten güzel yerler, gelip görmenizi dilerim."-"Doğa severlerin bu coğrafyayı keşfetmesi gerekiyor"Seyahat yazıları yazan Kayhan Devrim Algan ise, Frig Vadisi'nin gezerken nutkunun tutulduğunu anlattı.Afyonkarahisar'a her mevsimde gelinebileceğini aktaran Algan, "Afyon'u inanılmaz manzaraları, doğası, tarihi ile tekrar tekrar gelinmesi gereken bir yer olarak düşünüyorum. Her mevsim ayrı bir güzellik sunuyor. Kirazların açtığı dönemde, haşhaş tarlalarının çiçek açtığı dönemlerde gelinebilir. Kış aylarında gelinebilir. Sadece termal olarak tanımlamamak gerekiyor. Doğa severlerin bu coğrafyayı keşfetmesi gerekiyor. Beni Frigya etkiledi. Burada köylerin vadi ile iç içe geçmiş olması, geçmişle günümüzün harmanlanmış olması, gerçekten insanın nutku tutuluyor diyebilirim." diye konuştu.Seyahat yazarlığı yapan Kemal Kaya ise, Frigya Vadileri'nin muhteşem bir coğrafya olduğunu belirterek, Afyonkarahisar'n keşfetmeyi seven insanların vakit geçirebileceği enfes bir mekan olduğunu ifade etti.