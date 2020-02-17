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Sosyal medya fenomenleri takipçileriyle buluştu

100 binin üzerinden takipçisi bulunan 45 sosyal medya fenomeni, takipçileriyle Venezia Mega Outlet'te bir araya geldi.

17.02.2020 13:43 | Son Güncelleme: 17.02.2020 13:43Sosyal medya fenomenleri takipçileriyle buluştu

100 binin üzerinden takipçisi bulunan 45 sosyal medya fenomeni, takipçileriyle Venezia Mega Outlet'te bir araya geldi.

Seda Çelik Ataç, Elif Tokatlıoğlu, Eylem Arslan, Leyla , Özlem Şen'in de aralarında bulunduğu 100 bin üzerinde takipçisi bulunan 45 sosyal medya fenomeni sevenleriyle ünlü markaların outlet mağazalarını bünyesinde bulunduran Venezia Mega Outlet'te buluştu.  Her yaştan ziyaretçi için yıl boyu farklı konseptlerde etkinlikler düzenlenen AVM'de, 'hassasanne' blogu ile tanınan ve Hassas Anne kitabının yazarı Ece Kumkale ile 'İyi Şeyler Birdenbire Olur' isimli kitabın yazarı Ayşen Bozkuş da imza günü düzenledi.

Çarşı Pazar esnafının da ürünlerini ekstra indirimlerle ziyaretçileriyle buluşturduğu etkinlikte kitaptan, tatile birçok sürpriz hediyenin firmalar tarafından misafirlere sunulduğu bildirildi.



Özlem Şen, Tonya, Güncel

Kaynak: DHA

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