"Sosyal medya gerçek hayattan koparıyor"İnsanlar 24 saatin 11'ini teknolojiye ayırıyorSAMSUN - Psikolog Oya Kaptan, "Sadece akıllı telefon başında günde 4,7 saat geçiriyoruz. Bunun dışında televizyon, bilgisayar ve tableti de eklersek bu 11 saati buluyor. Yani 24 saatin 11 saatini teknolojiye ayırıyoruz" dedi. Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinden Psikolog Oya Kaptan, teknolojinin çağımızda çok yaygın ve çok farklı yerlerde kullanıldığını söyledi. Teknolojinin olumlu ve işlevsel kullanılabilmesi durumunda birçok alanda işlerin kolaylaştığını kaydeden Kaptan, "Ama sosyal medya, şans oyunları, alışveriş, akıllı telefonlara biz çok çok fazla bağımlılık gösteriyoruz. Bir yerden sonra dürtü kontrol bozukluğu adı altında tanımladığımız bir psikiyatri rahatsızlığı oluşuyor. Artık burada dürtü kontrol bozukluğu devreye giriyor. Böyle oldukça kişi kendini engelleyemiyor. Mesela çok alışveriş yapmayı seven bir insan dışarı çıkmıyor onun yerine alışveriş sitelerine girip oradan alışveriş yapıyor. Her şey elimizin altında olduğu için dürtü kontrol bozukluğu tanısını almış. İnsanlar artık kendilerini alıkoyamıyor" şeklinde konuştu."Akıllı telefon başında günde 4,7 saat geçiriyoruz"İnsanların sosyal hayatının artık sosyal medya üzerinden yürümeye başladığını ifade eden Kaptan, "Böyle oldukça da sosyal medya ile sosyalleşiyoruz. Bu da internet üzerinden sosyalleşmek anlamına geliyor. Herkes her şeyi artık sosyal medyada yayınlar hale geldi. Ancak bence bu çok büyük bir problem. Bu şekilde kısır döngü devam ediyor. Sosyal medyadan sosyalleşiyoruz, bu sosyalliğin sonucunda sosyalleşmek için tekrar sosyal medyaya yöneliyoruz. Bunun sonucunda depresyona kadar gidebilen bir psikiyatri rahatsızlık yelpazesi oluşuyor. Bunun dışında dışarıda vakit geçirmediğimiz için gündelik yaşantıdan kopuyoruz. Oradaki bir dünyaya göre yaşıyoruz. Esas dünya bu oluyor. Bizi hayattan koparıyor. Sadece akıllı telefon başında günde 4,7 saat geçiriyoruz. Bunun dışında televizyon, bilgisayar ve tableti eklersek bu 11 saati buluyor. Yani 24 saatin 11 saatini teknolojiye ayırıyoruz. Bu vakit bize yararlı mı, zararlı mı yada nötr mü bunu iyi değerlendirmek lazım" diye konuştu."Kişi bağımlılığının farkında olmalı"Bağımlılığın tedavisi hakkında da bilgi veren Kaptan şunları kaydetti:"Problemin farkına varmak lazım. Kişi bağımlılığının farkında değilse bundan kurtulması çok güç. Çünkü her bağımlılığın tedavisi için kişinin istekli ve gönüllü olmasını bekliyoruz. Kişi durumunun farkındaysa 1-0 öne geçiyor. Bu durumda bizlere başvurabilirler. Uzman yardımı alabilirler. Terapi yöntemimiz var. Kendilerine sınırlama koyabilirler. Akıllı telefon başında geçirilen 4,7 saati 1 saate düşürebilirler. Mutlaka sosyalleşmeliler ama sosyal medya üzerinden değil gerçek hayatta olmalı bu. Gerçek hayatın dışarıda olduğunu farkına varmalılar.