Sosyal medya hesaplarındaki fotoğrafları silen Hadise ve Kaan Yıldırım'ın ayrıldığı iddia edildi

Popçu Hadise ile oyuncu Kaan Yıldırım aşkıyla ilgili son iddia magazin gündemine bomba gibi düştü. Önce Hadise ardından da Kaan Yıldırım'ın Instagram hesaplarında temizlik yapmaları "ayrıldılar" yeklinde yorumlandı.

Hadise ve Kaan Yıldırım ilişkisi, kafaları karıştırmaya devam ediyor. Ünlü şarkıcı, yılbaşında hayatında biri olduğunu belirtip, "Sevgilimi ben isteyene kadar bulamazsınız" mesajı vermişti.Ancak Hadise'nin geçtiğimiz ay beyaz bir köpekle verdiği poz, aşkını deşifre etti. Şarkıcının fotoğrafındaki köpeğin, oyuncu Kaan Yıldırım'a ait olduğu ortaya çıktı.

SÜRPRİZ AŞKTA İLK KRİZ

Hadise, bu olaydan kısa bir süre sonra da 'Benek' isimli aynı köpekle yeniden poz verdi. Ancak paylaşımların ardından köpekle olan iki karesini de bir anda sosyal medya hesabından sildi. Bu durum "Yıldırım aşkında ilk kriz" yorumlarını beraberinde getirmişti.

HADİSE'DEN ROMANTİK PAYLAŞIM

Hadise 'ayrıldılar/kriz var' iddiaları üzerine The Notebook filmindeki, "Kolay olmayacak. Gerçekten zor olacak! Bu konuda her gün çalışmak zorundayız, ama bunu yapmak istiyorum çünkü seni istiyorum. Sana ait olan her şeyi istiyorum. Sonsuza dek. Sen ve ben ... Her gün" repliğini paylaşarak Kaan Yıldırım'a olan aşkını itiraf etmişti.

ÜNLÜ ÇİFT, KAFALARI KARIŞTIRDI

Gizemli aşkta yaşanan son gelişme ise bir kez daha kafaları karıştırdı. Yakışıklı oyuncu Kaan Yıldırım, dün Instagram hesabında aşk haberlerine dair tüm etiketleri kaldırdı. Bir süre sonra aynı işlemi Hadise de yaptı. Ünlü şarkıcı, Kaan Yıldırım ile alakalı etiketlendiği tüm gönderileri teker teker bulup kaldırdı.

Hadise ve Kaan Yıldırım'ın sosyal medya hesaplarında yaptıkları bu temizlik "Aşk tamamen bitti" şeklinde yorumlandı.