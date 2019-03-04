Sosyal Medya Hesaplarından 'Ödül Kazandınız' Yalanıyla Dolandırıcılık Yapan Üç Kişi Tutuklandı

Kaynak: DHA

İzmir'de, sosyal medya hesaplarından 'Ödül kazandınız' yalanıyla kandırdıkları vatandaşların banka bilgilerini elde ettikten sonra haksız kazanç sağladıkları saptanan üç kişi, yakalandı. Üzerlerinde çok sayıda kişilere ait banka bilgileri ve dolandırıcılıkta kullandıkları malzemeler ele geçirilen üç sanık, tutuklandı.Bayraklı'da oturan üç kişinin, vatandaşlara ait kart bilgilerini kullanıp vergi borcu, fatura borcu gibi ödemeleri gerçekleştirdikleri bilgisi üzerine Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışma yaptı. Polisin araştırmaları sonrasında adresleri belirlenen M.E.K. (20), A.D. (36) ve E.B. (39) yakalandı. Sanıklarla birlikte cep telefonları, 3 dizüstü bilgisayar, 9 SIM kart, hafıza kartı ve çeşitli bankalara ait 7 manyetik şeritli kart ele geçirildi.DİJİTAL MATERYALLER DE GERÇEK ORTAYA ÇIKTISanıklardan elde edilen dijital materyallerin Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde incelenmesinde gerçek ortaya çıktı. Sanıkların kendi aralarında yapmış oldukları yazışmalarda, telefonlarında, bilgisayarlarında üçüncü kişilere ait çok sayıda banka ve kredi kartı bilgileri, kimlik bilgisi, phising (oltalama) banka sitesi hazırlamak için kullanılan görseller, fatura ile vergi ödemelerine ilişkin dekont, ekran resimleri bulundu. Dolandırma yöntemleri de bu incelemeler sırasında ortaya çıkan sanıkların, sosyal medya hesaplarında ve sitelerinde ödül, hediye veya çekiliş hakkı kazandıklarını anlatır şekilde banka reklamları yayınladıkları, böylelikle vatandaşları tuzağa düşürdükleri, bu kişilerin sosyal medyada linklere tıklaması üzerine de sahte bankacılık sitelerine yönlendirip mağdurların hesap ve banka bilgilerinin elde ettikleri saptandı. Sanıkların elde ettikleri bu bilgilerle de başka kişilerin vergi borçları, fatura ödemelerini gerçekleştirdiği tespit edildi. Haksız kazanç elde ettikleri ispatlanan M.E.K., A.D. ve E.B., tutuklandı.POLİS UYARDIOperasyon sonrasında vatandaşları uyaran emniyet yetkilileri, internet üzerinden yapılan bankacılık işlemleri esnasında bankaların URL adreslerini adres çubuğuna yazıp giriş yapmaları, sosyal medyada karşılaştıkları banka reklamları üzerinde yer alan hediye, ödül gibi kazanabileceklerini vaat eden paylaşımlara temkinli yaklaşılmasını istedi.