Sosyal Medya İnsanları Ünlü Olmaya İtiyor

Oturum Başkanlığını Karadeniz Teknik Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Araştırma Görevlisi Bahadır Burak Solak'ın yaptığı oturumda, genç iletişimciler sosyal medyanın yeni medyada kullanımını anlattı.

19 Mayıs Üniversitesi Medya ve İletişim Yüksek Lisans Öğrencisi Neslihan Yayla, "Youtuberlar Açısından Üniversite Öğrencilerinin Parasosyal Etkileşim Düzeyleri" başlıklı sunumunda youtuberların sosyal medyayı kullanımı ve parasosyal etkinin düzeylerini vurguladı. Yayla, "Yaptığımız bu çalışmamızda kadınların parasosyal etkileşim düzeyleri erkeklere göre yüksek çıkmış, bu bakımından da cinsiyete göre parasosyal etkileşimin geleneksel ve dijital medyada benzerlik gösterdiği söylenebilir'' dedi. İnsanların yeni medyayı eğlenmek ve bilgi edinmek amacıyla kullandığı söyleyen Yayla; böylece kişilerin, günlük hayatımızın bir parçası haline gelen bu araçlarla hem kendilerini ifade ettiklerini, hem de ünlü olmayı hedeflediklerini vurguladı.

Twitterleri incelediler

Ege Üniversitesi Sağlık İletişimi Yüksek Lisans Öğrencileri Bahar Yağlı ve Şeyda Kara, "Hastanelerin Twitter'ı Diyalogsal İletişim Açısından Kullanmaları: İstanbul Vakıf Hastaneleri Üzerine Bir İçerik Analizi" adlı çalışmasında İstanbul'daki dört vakıf hastanesinin Twitter profilleri ve attıkları tweetlerin analizi hakkında bilgiler verdi. Bahar Yağlı, "Çalışmamızın amacı, diyalogsal iletişim prensipleri çerçevesinde, Sağlık Bakanlığı verilerine göre, yatak büyüklüğü baz alınarak yapılan sıralamada ilk onda bulunan, İstanbul'da yer alan ve Twitter hesapları/ web siteleri olan dört vakıf hastanesinin Twitter profilleri ve attıkları tweetlerin diyalogsal iletişim özellikleri açısından incelenmesini yaptık. Adı geçen dört vakıf hastanesinin Twitter hesaplarının kamularıyla etkileşimli diyalogsal iletişimleri ne durumdadır?" sorusunun araştırılması amaçladık" dedi. Şeyda Kara, "Değerlendirmeler sonucunda, araştırma kapsamında incelenen hastanelerin Twitter hesaplarının, genel olarak en düşük puanları diyalogsal döngü, ziyaretçilerin elde tutulması ve tekrar ziyaretlerin artırılması ilkelerinden aldığı en yüksek puanı ise, enformasyonun işe yararlılığı ilkesinden aldığı görülmüştür. Hastaneler, genel değerlendirme içinde en düşük puanlarını diyalogsal döngü ve tekrar ziyaretlerin sağlanması maddelerinden alsalar dahi diğer ilkeler içinde aldıkları puanlar eşit bir dağılıma sahip değildir ve buna bağlı olarak tekrar sıklıkları da eşit şekilde dağılma göstermeyip belirli maddelerde yoğunlaşmıştır" diye konuştu.

Ege Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Yüksek Lisans Öğrencileri Burcu Güleç ve Bilgehan Altuntaş "Betimsel Bir Analiz Örneği: 2008-2018 Yılları Arasında Yayınlanan Sosyal Medya Araştırmalarına Genel Bir Bakış" sunumlarında çalışmanın, sosyal bilimler alanında, sosyal medya konulu makalelerin genel bir betimlemesi niteliğinde olduğuna değindiler.Burcu Güleç, "Bu çalışmada elde edilen sonuçlar, sosyal medya konusunda akademik çalışmaların tür bazında en çok araştırma makalesi olarak yayınlandığını çalışmaların büyük bir bölümünde ise yönteme ilişkin bilgi verilmediğini nicel yönelimli çalışmaların alanda daha fazla yer aldığını en fazla çalışmanın 2016-2017 yılında gerçekleştiğini gösteriyor" dedi.

Katılımcılara oturum başkanı Araş. Gör. Bahadır Burak Solak tarafından "Katılım Belgeleri" verildi.